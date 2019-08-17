Советы начинающим предпринимателям: изучаем конкурентов

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Когда предприниматель запускает новое дело, перед реализацией проекта обязательно нужно изучить, насколько высока конкуренция в выбранном бизнес-направлении. Эксперты рекомендуют провести грамотный анализ потенциальных "соперников" — чтобы выявить их сильные и слабые стороны. Ведь это позволит улучшить товар или услугу, а, возможно, и отказаться от бизнес-идеи, если в вашем предложении нет ничего уникального для потребителя. О подводных камнях изучения конкурентов нам рассказал экономист Иван Никитченко.

СТАРТ. Прежде чем начинать анализ конкурентов, важно разобраться, какой продукт или услугу планирует предложить клиентам предприниматель-новичок.

"Нужно ответить на ряд вопросов. К примеру, почему потребители будут покупать именно этот продукт? Какие нужды клиенты смогут удовлетворить новым товаром? А какие предложения конкурентов могут закрыть те же потребности людей, что и новый товар?" — перечисляет Никитченко.

После того как предприниматель определит уникальность своей продукции, можно разобраться, с какими производителями и на каких рынках придется конкурировать.

"Важно определить свой рынок и его сегментацию. Далее — найти компании, которые предлагают аналогичные товары. Также нужно структурировать, какие характеристики в продукте главные для потребителей, а какие второстепенные, и каким образом клиент принимает решение в пользу приобретения товара. Это поможет определить портрет клиента, его нужды и перспективы изменений этих запросов в будущем под влиянием нового продукта", — говорит Никитченко.

КРИТЕРИИ. В ходе исследовательской работы становится понятно, что в избранной нише может быть немало конкурентов. Соответственно, возникает вопрос: кого из "соперников" нужно изучить?

"Тех конкурентов, которые производят аналогичную продукцию на интересующем рынке, — отвечает Никитченко. — Также не помешает обратить внимание на товары-субституты (взаимозаменяемые товары) и их производителей. И, конечно, рассмотреть производителей на смежных рынках и регионах — возможно, они запланируют выход на рынок, ключевой для нового товара. А еще у игроков можно подсмотреть бизнес-решения".

В то же время эксперт рекомендует определить критерии для грамотного анализа конкурентов. В этом списке нужно указать место на рынке, объем и динамику продаж, сильные/слабые стороны товара и производителя (брендинг, точки продаж, реклама, коммуникации с клиентами, инновационные технологии).

"Анализ должен быть постоянным. Конкуренты дорабатывают, видоизменяют продукцию или запускают новые линейки продукции. Если "проспать" момент, это может стоить места на рынке, ведь предложение компании устареет", — считает Никитченко.

В целом, такой анализ может предприниматель проводить своими силами, если имеется опыт. Но для постоянного мониторинга лучше привлечь внешних подрядчиков — они оперативно отследят действия и намерения конкурентов (например, по базам регистрации патентов) и посоветуют, как действовать с точки зрения маркетинга и/или права.



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