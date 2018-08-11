Советы начинающим предпринимателям: как финтехстартапы помогают в бизнесе

Рынок финансов стремительно умнеет, и новые финтех-стартапы предлагают клиентам все больше новых услуг и возможностей. Уже через год-два украинцы могут получить совершенно новые для себя сервисы. О том, какой именно станет система расчетов между людьми благодаря финтех-стартапам, рассказывает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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МИР

Как отмечают эксперты, сейчас за рубежом динамично развиваются финтех-стартапы, касающиеся ниши платежей и переводов. Хорошие примеры, известные украинцам, — электронные кошельки PayPal, Alipay, а также система международных Р2Р-переводов TransferWise. Перспективным для запуска новых платформ также является формат кредитования: это подтверждают такие проекты, как онлайн-кредиты до зарплаты Wonga, Р2Р-платформы кредитования Lending Club, Funding Circle.

Присматриваются инвесторы к умным порталам, которые позволяют не только вкладывать средства в разные идеи, но и эффективно управлять активами. Помочь в реализации таких задач помогают площадки робоэдвайзинга Betterment, краудфандинга Kickstarter. Неплохо себя зарекомендовали платформы, связанные с дистанционным банкингом и персональными финансами, в том числе так называемые цифровые банки, у которых нет отделений — Fidor, Atom, Number26.

Стабильное будущее может быть обеспечено и новым проектам в направлении страхования и защиты. Здесь приличных результатов уже достигли такие компании, как медицинские планы будущего Oscar, онлайн-страховки для e-commerce Zhong An. И, конечно, защитить экономику от кризисов позволяют полезные инфраструктурные решения для бизнеса. Актуальным тут может быть использование банковских B2B-платформ WireCard, Clear Bank, Solaris Bank.

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УКРАИНА

А чем же может похвастаться отечественный рынок финтех-стартапов? Согласно отчету "ФинТех в Украине: тенденции, обзор рынка и каталог", сегодня в нашей стране работает более 80 компаний, которые разрабатывают инновационные решения для финансовой сферы. Шесть из десяти таких проектов (58%) были основаны в течение последних трех лет.

Украинцы чаще реализуют идеи в таких направлениях, как платежи и денежные переводы (31,6% от всех компаний), инвестиции в технологии и инфраструктуру (19,3%), кредитование (14%), маркетинг (7%), иншуртех (insurtech, или insurance technologies — инновационные онлайн-сервисы в области страхования, 5,3%), диджитал-банки (5,3%), управление финансами (5,3%), мобильные кошельки (5,3%), блокчейн (3,4%), криптовалюты (1,75%).

"Абсолютное большинство (65%) fintech-компаний в нашей стране основали IT-специалисты. Но в 70% случаев такими проектами руководят бывшие банкиры с опытом работы в крупных коммерческих банках. Причем 84% украинских fintech-стартапов уже начали зарабатывать на продаже своих продуктов и услуг", — уточняет Забловский.

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ПЕРСПЕКТИВЫ

Поскольку за последние 2—3 года fintech-индустрия в Украине получила активное развитие, этот тренд наверняка продолжится и дальше.

"Этому, в частности, способствует мощная инфраструктура в виде высокого проникновения мобильной связи и смартфонов. В сочетании с хорошо образованным и технологически грамотным населением это будет способствовать ускорению развития fintech. Учитывая имеющийся спрос на рынке, fintech-решения в основном будут ориентированы на массовый рынок. А внедрение подхода "учись, тестируя" поможет продвижению fintech", — говорит Забловский.

Но для обеспечения развития этого рынка нужны соответствующие законодательные и регуляторные изменения в правовом поле.

"Продолжение гармонизации правового поля Украины по Директивами Европейского союза относительно электронных денег, удаленного открытия счетов, многоуровневой идентификации клиентов и использования третьих сторон как агентов может и в дальнейшем способствовать развитию fintech-индустрии в Украине", — уверен Андрей Забловский.

Но несмотря на то, что в Украине финтех-стартапы имеют все шансы на полноценное развитие, есть в этой нише определенные сложности, которые еще предстоит разрешить.