Советы начинающим предпринимателям: учимся строить бизнес у Израиля

По мнению профессора Бернарда Зиссера, нужно учиться мыслить нестандартно

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Советы начинающим предпринимателям: учимся строить бизнес у Израиля Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d8d/230/5c6d8d230c5f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d8d/230/5c6d8d230c5f3.jpg 2019-03-15T02:19:00+02:00 Бизнес По мнению профессора Бернарда Зиссера, нужно учиться мыслить нестандартно

Недавнее подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем является очень знаковым событием и, безусловно, положительно повлияет на активизацию торговых отношений. Так считает генеральный директор и основатель компании Allstars-IT Ukraine Соломон Амар.

"Уверен: это соглашение поможет привлечь больше израильских инвестиций в сферу высоких технологий и инноваций. И, конечно же, в IT-индустрию Украины", — уточняет Амар.

В рамках этого события компания пригласила в Киев известного профессора из Израиля Бернарда Зиссера, который выступил перед талантливыми айти-специалистами с лекцией "Нестандартное мышление как способ достижения успеха". "Сегодня" делится с читателями ключевыми тезисами этого выступления.

НЕСТАНДАРТ

Профессор Бернард Зиссер уверен: в любом бизнесе можно достигнуть успеха, если научиться нестандартно мыслить. И отличные примеры в победах демонстрирует Израиль.

"Сама идея возникновения государства Израиль является следствием нестандартного мышления. Израильтяне мыслят по-другому из-за вынужденной необходимости выживать в не совсем пригодных условиях для жизни. Страна расположена на пустынной территории, с недостатком воды. Эти условия научили израильтян искать новые пути решения проблем и рассматривать их под другим углом, искать решения, которые раньше не принимались во внимание, — поясняет Зиссер. — Ведь, имея проблему недостатка водных ресурсов, израильтяне придумали систему опреснения воды и построили по всей стране опреснительные установки".

ЛОГИКА

Зиссер уверен: важно не только научиться мыслить нестандартно, также надо вырабатывать в себе и навык не спешить давать ответ на вопрос.

"Лучше взять паузу на осмысление. И задать себе вопрос: "Как можно ответить по-другому?". После надо прислушаться к своему потоку мыслей и ощущениям, поймать идеи, которые приходят в этот момент. Возможно, та самая мысль, которая на первый взгляд кажется невероятной, и окажется в итоге нестандартным решением проблемы", — обращает внимание Зиссер.

Поэтому профессор рекомендует людям научиться задавать себе вопросы. Это, по его мнению, активизирует в себе и других мыслительный процесс и помогает обмениваться самыми, казалось бы, невероятными идеями.

"Именно в обмене идеями рождаются инновации и необычные решения. Делайте то, что чувствуете необходимым, несмотря на то, что скажут об этом другие. Израильтяне именно так и поступают. И это путь к очередной победе", — считает Зиссер.

В целом опыт Израиля на бизнес-арене наверняка будет полезен украинцам.

"Израильтяне научились на собственном опыте, как находить решение проблем новаторскими способами. Это подтверждается фактом, что в 2015-м на фондовой бирже NASDAQ торговали 86 израильских компаний — больше, чем компаний из других стран, кроме США", — уточняет глава Израильских культурных центров в Украине и Молдове "Натив" Феликс Гурвич.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.