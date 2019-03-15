Советы начинающим предпринимателям: учимся строить бизнес у Израиля
По мнению профессора Бернарда Зиссера, нужно учиться мыслить нестандартно
Недавнее подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем является очень знаковым событием и, безусловно, положительно повлияет на активизацию торговых отношений. Так считает генеральный директор и основатель компании Allstars-IT Ukraine Соломон Амар.
"Уверен: это соглашение поможет привлечь больше израильских инвестиций в сферу высоких технологий и инноваций. И, конечно же, в IT-индустрию Украины", — уточняет Амар.
В рамках этого события компания пригласила в Киев известного профессора из Израиля Бернарда Зиссера, который выступил перед талантливыми айти-специалистами с лекцией "Нестандартное мышление как способ достижения успеха". "Сегодня" делится с читателями ключевыми тезисами этого выступления.
НЕСТАНДАРТ
Профессор Бернард Зиссер уверен: в любом бизнесе можно достигнуть успеха, если научиться нестандартно мыслить. И отличные примеры в победах демонстрирует Израиль.
"Сама идея возникновения государства Израиль является следствием нестандартного мышления. Израильтяне мыслят по-другому из-за вынужденной необходимости выживать в не совсем пригодных условиях для жизни. Страна расположена на пустынной территории, с недостатком воды. Эти условия научили израильтян искать новые пути решения проблем и рассматривать их под другим углом, искать решения, которые раньше не принимались во внимание, — поясняет Зиссер. — Ведь, имея проблему недостатка водных ресурсов, израильтяне придумали систему опреснения воды и построили по всей стране опреснительные установки".
ЛОГИКА
Зиссер уверен: важно не только научиться мыслить нестандартно, также надо вырабатывать в себе и навык не спешить давать ответ на вопрос.
"Лучше взять паузу на осмысление. И задать себе вопрос: "Как можно ответить по-другому?". После надо прислушаться к своему потоку мыслей и ощущениям, поймать идеи, которые приходят в этот момент. Возможно, та самая мысль, которая на первый взгляд кажется невероятной, и окажется в итоге нестандартным решением проблемы", — обращает внимание Зиссер.
Поэтому профессор рекомендует людям научиться задавать себе вопросы. Это, по его мнению, активизирует в себе и других мыслительный процесс и помогает обмениваться самыми, казалось бы, невероятными идеями.
"Именно в обмене идеями рождаются инновации и необычные решения. Делайте то, что чувствуете необходимым, несмотря на то, что скажут об этом другие. Израильтяне именно так и поступают. И это путь к очередной победе", — считает Зиссер.
В целом опыт Израиля на бизнес-арене наверняка будет полезен украинцам.
"Израильтяне научились на собственном опыте, как находить решение проблем новаторскими способами. Это подтверждается фактом, что в 2015-м на фондовой бирже NASDAQ торговали 86 израильских компаний — больше, чем компаний из других стран, кроме США", — уточняет глава Израильских культурных центров в Украине и Молдове "Натив" Феликс Гурвич.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Советы начинающим предпринимателям: учимся строить бизнес у Израиля". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"