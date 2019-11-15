Супермаркеты без пакетов: бизнес в Украине готовится к запрету полиэтилена

Крупные торговые сети уверяют, что уже давно ведут борьбу за экологию

/ Фото: Flickr

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Вскоре в Украине могут запретить продажу пластиковых пакетов, которые наносят огромный вред экологии. Как известно, время использования обычного полиэтиленового пакета, который все мы привыкли брать в маркетах, в среднем не превышает 30 минут, тогда как период распада пакетов составляет более 100 лет. Недавно украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу полиэтиленовых пакетов с 2022 года.

В Украине на одного человека приходится более 500 пакетов в год, тогда как, например, житель Германии использует всего около 40 пакетов в год. Пакеты используют прежде всего потому, что это удобно. Но уже сейчас существует масса альтернативных вариантов — бумажные пакеты, тканевые сумки и т.д. Сайт "Сегодня" пообщался с представителями продуктовых сетей магазинов и узнал, что они предложат своим клиентам взамен "запрещенки".

В сети супермаркетов "Велика кишеня" отмечают, что поддерживают такую законодательную инициативу и внедряют мероприятия, направленные на минимизацию влияния их деятельности на окружающую среду.

"В частности, инициирован вопрос замены полиэтиленовых пакетов на бумажные/тканевые, а пластиковую тару на тару покупателя", — рассказали представители сети в комментарии сайту "Сегодня".

В корпорации "АТБ" отмечают, что с апреля 2019 года, компания "АТБ-Маркет" перешла на реализацию пакетов с биоразлагающей добавкой в магазинах своей торговой сети.

"Компания начала тестирование этой технологии в конце 2018 года на ограниченном количестве магазинов. Сегодня все 1036 магазинов "АТБ" по всей Украине реализовывают только зеленые биоразлагаемые пакеты", — поясняют в компании.

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А директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Олеся Оленицкая в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что уменьшение отходов пластика на 80% к 2020 году — одна из ключевых стратегических задач METRO AG, которая обязательна к исполнению в каждой стране, где есть их компании, включая Украину.

"Мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении: в торговых центрах METRO в отделах весовой продукции (фрукты, овощи) мы разместили информацию для клиентов о способах уменьшения использования одноразовых пакетов, например, предложили им клеить стикеры с весом и ценой прямо на продукты в том случае, когда это возможно. Кроме этого, покупателям предлагается альтернатива пакетам-майка – многоразовые сумки", — поясняет Олеся Оленицкая.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Запрет пластиковых пакетов: как маркеты и торговые сети будут выходить из положения

Напомним, 12 ноября нардепы в первом чтении поддержали законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года:

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