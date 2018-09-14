Свиней в Украине становится все меньше

В январе-августе 2018 года объемы выращивания свиней на сельскохозяйственных предприятиях в Украине сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 342,7 тыс. т в живом весе. Об этом заявили в Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

"За восемь месяцев совокупная масса родившихся поросят на промышленных свинохозяйствах составила 4,6 тыс. т, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме этого, из-за отставания общего количества свиней в сельскохозяйственных предприятиях аккумулированный прирост их массы на доращивании и откорме на 3% меньше, чем по состоянию на аналогичную дату 2018 года – 343,9 тыс. т. При этом на уменьшение показателя выращивания повлияли несколько большие потери из-за падёжа животных. В абсолютном выражении этот показатель вырос до 5,75 тыс. т, добавив 3,7%. Однако процент таких потерь в совокупных объемах прироста живой массы животных вырос незначительно – с 1,5% в январе-августе 2017 года до 1,65% в этом году", – отметили в АСУ.

При этом промышленные свинохозяйства направили на убой на 8,2% меньше животных, чем год назад (3 млн животных), а их совокупная живая масса составила 321,7 тыс. т ("минус" 7,3%, соответственно).

Напомним, украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Дефицит отечественного мяса покрывается импортом.

Как сообщалось, Украина серьезно "проседает" в торговле свининой. Однако аналитики не считают, что украинцам грозит дефицит мяса.