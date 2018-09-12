Украина "проседает" в торговле свининой: ждать ли дефицита

Импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней за восемь месяцев 2018 года составил 15,7 тыс. тонн, что в 7,5 раз больше показателя 2017 года. Об этом заявили в Ассоциации свиноводов Украины (АСУ), ссылаясь на данные Госстата и Государственной фискальной службы.

Так, за три летних месяца импорт свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней составил 10,5 тыс. тонн – в восемь раз больше, чем за соответствующий период 2017 года. За январь-август 2018 года импортировано 15,7 тыс. тонн сырья, что в 7,5 раз больше по сравнению с 2017 годом. Эти объемы стоили предприятиям-импортерам почти 30 млн долларов.

А вот экспорт свинины упал. За январь-август 2018 года на внешние рынки – преимущественно Гонконг, Вьетнам и Грузия, – поставлены 1,3 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

"Сейчас наблюдаем оживление поступления свинины из-за рубежа и скромный экспорт. Толчком к этому стало более слабое предложение свинины внутри страны, чем в прошлом году и близость внутренних цен к европейским", – отмечают в АСУ.

Впрочем, по словам аналитиков, бояться дефицита свинины украинцам не нужно.

"Внутреннее производство "закрывает" потребности отечественного рынка в свинине более чем на 90%. Это означает, что потребители будут потреблять преимущественно отечественное мясо свиней. А основными реципиентами "зарубежной" свинины выступают мясопереработчики, которые оптимизируют затраты на сырье", – комментируют в АСУ.

Напомним, украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Дефицит отечественного мяса покрывается импортом.

По данным Госстата, поголовье крупного рогатого скота в Украине в 2017 году составило 3,63 млн голов, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году. Сильнее всего сократило поголовье свиней – на 8,2%, до 6,12 млн голов. Поголовье овец и коз выросло на 0,1% – до 1,32 млн голов, птицы – на 1,7%, до 205,1 млн голов. С начала 2018 года также наблюдается сокращение поголовья свиней – на 6,3%.