Свобода за 9 миллионов долларов: скандальный экс-глава Nissan вышел из тюрьмы

Карлос Гон провел за решеткой больше ста дней

Свобода за 9 миллионов долларов: скандальный экс-глава Nissan вышел из тюрьмы 2019-03-06T16:41:00+02:00 Бизнес Карлос Гон провел за решеткой больше ста дней











Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault, Nissan, Mitsubishi Карлос Гон был освобожден из тюрьмы под залог почти в 9 млн долларов. Гон провел за решеткой 108 дней.

Как отмечает агенство Reuters, Гон "был едва похож сам на себя", когда покидал Токийский центр заключения. Японский телеканал NHK показал кадры, на которых Гон, одетый в темно-синюю рабочую куртку и синюю кепку, с темными очками и медицинской маской на лице, покидает тюрьму.

Видео: NHK

Карлоса Гона сопровождали около 10 человек тюремного персонала. Сразу после выхода из тюрьмы он сел в серебристый фургон и уехал.

Перед освобождением гон успел поблагодарить семью и друзей, которые поддерживали его "в течение всего этого ужасного испытания", отмечает The Wall Street Journal.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018 года. Их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

10 декабря 2018 года Гон и Келли, уже находясь в заключении, были повторно арестованы - по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015–2017 гг.

Между тем, Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов) и будет ожидать в Японии суда. При этом Гон попросил также освободить его под залог и пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет.

В Nissan вменяемые Гону нарушения признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

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