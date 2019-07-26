Техно-гиганты Apple и Intel объявили о сделке на миллиард долларов

Теперь соглашение должны одобрить регулирующие органы

Фото: AFP, Pixabay

Американская корпорация Apple, которая скупает мелкие технологические компании, теперь купит и часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Как сообщила пресс-служа Apple, такое соглашение уже подписано обеими компаниями.

"Ожидается, что сделка на сумму миллиард долларов будет завершена в четвертом квартале 2019 года при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов", - говорится в сообщении.

Сделка позволит Apple завладеть в целом 17 тысячами патентов на беспроводные технологии, а 2,2 тысячи сотрудников Intel присоединятся к Apple вместе с интеллектуальной собственностью Intel и оборудованием.

Впрочем, Intel после сделки сохранит за собой право разрабатывать модемные чипы для ПК, промышленного оборудования и беспилотных автомобилей.

"Это соглашение позволяет нам сосредоточиться на разработке технологий для сети 5G, сохраняя при этом важную интеллектуальную собственность, а также технологии модемов, созданные нашей командой", – сказал генеральный директор Intel Боб Свон.

Ранее сообщалось, что из Apple уходит легендарный дизайнер, которого называют правой рукой Стива Джобса. Он создал дизайн революционного iMac 1998 года. Теперь специалист создаст собственную независимую дизайнерскую фирму LoveFrom.

О том, на что готовы люди ради iPhone, узнавайте из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Техно-гиганты Apple и Intel объявили о сделке на миллиард долларов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"