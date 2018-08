Тренды бизнеса в мире: умные девайсы

Мир вокруг нас меняется с огромной скоростью и зачастую приобретает неожиданные формы. Такие выводы можно сделать благодаря новым разработкам компаний и открытиям ученых. Так, к примеру, американские врачи придумали кровь из... порошка и собираются использовать ее в экстренных для жизни людей ситуациях. А китайские разработчики внедрили искусственный интеллект в дорожный чемодан, благодаря чему сумка может передвигаться самостоятельно! В свою очередь, европейские конструкторы предложили в крупных городах создать сеть речных катеров-такси, что позволит в ближайшие десятилетия существенно разгрузить автомагистрали. Наверняка, вскоре многие из упомянутых идей станут привычной реальностью для украинских компаний и их клиентов. Поэтому "Сегодня" изучила основные тренды бизнеса и технологий за рубежом.

Роботы заменят курьеров и собак

Предсказания футурологов о том, что многие профессии вскоре уйдут в небытие, судя по всему, начинают осуществляться. И виной тому оказались, естественно, роботы. И в некоторых секторах умные технологии уже вовсю заменяют человека.

Курьеры

Китайцы активно внедряют роботов-почтальонов. Компания Alibaba представила робота-курьера G Plus: он может не только перевозить коробки и пакеты, но и работать логистическим и транспортным помощником. Как отмечают авторы, робот умеет распознавать лица и прокладывать трехмерную карту для передвижения. Выглядит G Plus как шкаф на колесах, движется он со скоростью до 12 км/ч. Ожидается, что робот будет переносить пакеты с продуктами из магазина домой и выполнять несрочные заказы. Тесты G Plus проходят в Ханчжоу.

Но планы Alibaba уже опередила крупная китайская платформа е-коммерции JD.com. С ее подачи в Пекине, в районе Хайдянь, уже появилось 20 самоуправляемых роботов-курьеров. Их задача — доставлять клиентам домой приобретенные онлайн товары. Почтальоны могут передвигаться со скоростью 15 км/ч и перевозить до 30 посылок. Каждый агрегат оснащен радарами и датчиками, что позволяет распознавать сигналы светофоров и оценивать обстановку. А когда робот прибывает по адресу, клиент получает сообщение. Забрать посылку можно, пройдя идентификацию по технологии распознавания лиц, введя одноразовый код или используя мобприложение.

Собаки

Необычных роботов, напоминающих собак, начнут продавать в 2019-м. Их разработчик, компания Boston Dynamics, представил новейшую модель робота-собаки SpotMini, которая обладает компактными размерами, системой 3D-навигации и устойчивостью к окружающим факторам среды. Четырехлапый робот весит 30 кг и может поднимать своей отдельной функциональной рукой вес около 14 кг. При этом "собака" может "прожить" на зарядке до 1,5 часа.

Новая кровь из порошка

Американские врачи разработали синтетическую кровь, которая сможет заменять настоящую целых 2 дня. Проект Erythromer может использоваться в экстренных ситуациях (например, в каретах скорой помощи) и переносить кислород в организме человека. "Эритромер — человеческий гемоглобин. Он получен в виде порошка, и его можно хранить более 6 месяцев", — отмечают в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Сначала вещество разрабатывалось для военных, но медики планируют использовать эритромер в обычной жизни.

Американцы научили авто менять форму на ходу

Скоро передвижение на автомобиле может стать комфортным не только на болотах, но и в оврагах. Эти возможности могут подарить колеса, которые умеют менять форму на ходу! С такими задачами справляется технология реконфигурируемых колес (RWT), которую разрабатывают конструкторы из Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Система интересна тем, что позволяет менять обычные круглые колеса на гусеничный трек (и обратно), прямо во время движения машины. Еще RWT дает возможность изменять высоту подвески авто за 2 секунды, и для этого тоже не надо останавливаться.

Разработка колес-транс­фор­меров является частью исследований DARPA для транспорта, используемого в сложных условиях. К примеру, сейчас конструкторы работают над проектами по улучшению обзора водителей, которые передвигаются на машине в труднопроходимой местности. Для этого используются виртуальные экраны по периметру кабины с поддержкой 3D-очков, что позволяет видеть обстановку вокруг авто.

Новые автомобили продает... автомат

Известные компании Ford и Alibaba запустили в работу автомат, торгующий... автомобилями. Проект назвали Super Test-Drive Center. Устройство по размерам сопоставимо с многоэтажным домом.

Чтобы купить машину в автомате, можно использовать встроенный терминал или мобильное приложение. Причем перед покупкой авто опробовать в рамках трехдневного тест-драйва. Если авто понравится, его можно приобрести. Если нет — авто возвращается в торговый автомат.

Французы переводят таксистов на воду

В Париже презентовали электрокатер-такси. Его создатель, стартап SeaBubbles, планирует использовать судно как речное такси в городах. В устройстве использованы электродвигатели, работающие по принципу гидроптера. Но катер не создает лишнего шума и волн, а выглядит как обычное судно на воздушной подушке. Судно способно разгоняться до 18 км/ч.

По расчетам, к 2050 году речное такси внедрят более чем в 50 городах, что позволит разгрузить городские дороги. Для вызова катера понадобится загрузить специальное мобильное приложение.

А концерн Daimler плани­рует в 2021-м запустить серийное производство тяжелой электрофуры eActros. Грузовик будет перевозить грузы в черте города и сможет проехать 200 км на заряде. Весить транспорт будет 10—25 тонн. Фуру оснастят двумя электродвигателями общей мощностью 250 кВт и двумя комплектами батарей емкостью 240 кВт/ч. На зарядку тягача уйдет от 3 до 11 часов.

Умный чемодан сам последует за хозяином

Китайский стартап ForwardX Robotics создал уникальный чемодан Ovis, с модифицированным процессорным чипом Qualcomm Snapdragon. Помимо этого, гаджет обладает несколькими видеокамерами и системой датчиков. Такая начинка позволяет чемодану автоматически отслеживать передвижения своего владельца и следовать за человеком по правую руку. Помимо этого, гаджет может определять других людей и препятствия: это помогает ему эффективно преодолевать препятствия в режиме реального времени, и не мешать потоку прохожих.

Как отмечают авторы разработки, чемодан вместительностью 45 литров может развивать скорость до 10 км/ч. Гаджет функционирует на основе аккумулятора в 96 Вт, поэтому для полной зарядки устройству нужно около четырех часов. Причем если заряд находится на исходе, чемодан сможет сообщить об этом владельцу через мобильное приложение. Устройство будет стоить около $330, приобрести его можно будет уже в конце 2018 года.