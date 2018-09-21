Туроператоров в Украине ждут жесткие проверки: Кабмин утвердил новые правила

Сегодня, 09:54

Туристические компании внесут в специальный рейтинг "опасности"

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине вводят новые правила контроля за осуществлением туроператорской деятельности. Такое решение принял Кабинет министров, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Во-первых, Минэкономразвития теперь находится в перечне контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса.

У министерства появилось право проверять лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Во-вторых, правительство ввело новые критерии оценки рисков от осуществления туроператорами деятельности. От этой оценки будет зависеть периодичность проверок с учетом:

  • вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска;
  • объема предоставленных туристических услуг туроператором – чем выше количество потребителей услуг, тем выше риск для них;
  • наличии в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий;
  • наличии судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

Правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям:

  • от 41 до 100 баллов – высокая степень риска,
  • от 21 до 40 баллов – средняя степень риска,
  • от 0 до 20 баллов – низкая степень риска.

"Изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство", - поясняют в ведомстве.

Напомним, отпускной сезон-2018 отметился для украинцев массовыми задержками рейсов. С этим столкнулись тысячи туристов по разным направлениям — Тунис, Турция, Испания, Египет. Некоторым пришлось ночевать в аэропорту, терять дни отпуска или опаздывать с возвращением на работу. Именно после этого в Мининфраструктуры пообещали бороться с нерадивыми перевозчиками и туроператорами.
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"Сегодня"

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