Туроператоров в Украине ждут жесткие проверки: Кабмин утвердил новые правила

В Украине вводят новые правила контроля за осуществлением туроператорской деятельности. Такое решение принял Кабинет министров, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Во-первых, Минэкономразвития теперь находится в перечне контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса.

У министерства появилось право проверять лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.

Во-вторых, правительство ввело новые критерии оценки рисков от осуществления туроператорами деятельности. От этой оценки будет зависеть периодичность проверок с учетом:

вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска;

объема предоставленных туристических услуг туроператором – чем выше количество потребителей услуг, тем выше риск для них;

наличии в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий;

наличии судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

Правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям:

от 41 до 100 баллов – высокая степень риска,

от 21 до 40 баллов – средняя степень риска,

от 0 до 20 баллов – низкая степень риска.

"Изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство", - поясняют в ведомстве.

Напомним, отпускной сезон-2018 отметился для украинцев массовыми задержками рейсов. С этим столкнулись тысячи туристов по разным направлениям — Тунис, Турция, Испания, Египет. Некоторым пришлось ночевать в аэропорту, терять дни отпуска или опаздывать с возвращением на работу. Именно после этого в Мининфраструктуры пообещали бороться с нерадивыми перевозчиками и туроператорами.