Туроператоров в Украине ждут жесткие проверки: Кабмин утвердил новые правила
Туристические компании внесут в специальный рейтинг "опасности"
В Украине вводят новые правила контроля за осуществлением туроператорской деятельности. Такое решение принял Кабинет министров, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Во-первых, Минэкономразвития теперь находится в перечне контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса.
У министерства появилось право проверять лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года.
Во-вторых, правительство ввело новые критерии оценки рисков от осуществления туроператорами деятельности. От этой оценки будет зависеть периодичность проверок с учетом:
- вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска;
- объема предоставленных туристических услуг туроператором – чем выше количество потребителей услуг, тем выше риск для них;
- наличии в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий;
- наличии судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.
Правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям:
- от 41 до 100 баллов – высокая степень риска,
- от 21 до 40 баллов – средняя степень риска,
- от 0 до 20 баллов – низкая степень риска.
"Изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее производство", - поясняют в ведомстве.
Напомним, отпускной сезон-2018 отметился для украинцев массовыми задержками рейсов. С этим столкнулись тысячи туристов по разным направлениям — Тунис, Турция, Испания, Египет. Некоторым пришлось ночевать в аэропорту, терять дни отпуска или опаздывать с возвращением на работу. Именно после этого в Мининфраструктуры пообещали бороться с нерадивыми перевозчиками и туроператорами.
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