"Ты тоже cможешь": как ЕС поддерживает женский бизнес в Украине

Начать новое дело – всегда не просто. Особенно если на твоих плечах дом, забота о детях и родителях, если никто тебя не поддерживает и часто непонятно с чего начать. Существует достаточно много международных программ, помогающих женщинам открыть бизнес, получить образование, защитить свои экономические права. Но часто бывает сложно найти нужную информацию. Поэтом аналитики EU Neighbours east собрали все проекты ЕС в Украине, которые могут помочь женщинам в развитии собственного дела.

Где получить совет и знания

"Европейский Союз активно помогает развиваться новым компаниям. Особенно, если они принадлежат женщинам и находятся в регионах. Не обязательно жить в Киеве, иметь высшее образование или уже готовый бизнес, чтобы получить поддержку ЕС. Вы можете получить не только практические знания и совет, но и средства, чтобы запустить свое дело", – подчеркивают эксперты и приводят несколько примеров.

Так, в рамках инициативы EU4Business во всех регионах Украины была организована сеть из 15 Центров информационной поддержки бизнеса. В центрах можно получить бесплатную консультацию, принять участие в тренинге или воркшопе. Например в Харькове запустили Центр женского предпринимательства. Здесь женщины могут пройти тренинг, получить совет, как начать или развить свой бизнес, стать участницами женской предпринимательской сети. Центры предоставляют услуги всем женщинам – неважно, открываете вы новую компанию или хотите расширить действующий бизнес.

Советы по организации бизнеса в восточных областях Украины также предоставляет программа UNDP (ПРООН) в рамках проекта "Поддержка ЕС востока Украины". Проект предоставляет услуги по развитию бизнеса и проводит курсы повышения квалификации. Программа Mayors for Economic Growth вместе с местными властями развивает экономику регионов и создает рабочие места. В Украине в этой программе участвуют десятки местных администраций. При этом в шести из них уже запущены пилотные проекты.

"В Славутиче и в громаде Глыбокая появится инфраструктура, которая будет поддерживать местные компании и частных предпринимателей. Цель проектов в Барановке и в Долине помочь в развитии аграрным предприятиям. В громадах Севериновки и Нового Миста особое внимание уделяется развитию туризма", – уточнили эксперты.

А инициатива EU4Youth реализует сразу четыре проекта – "Развитие образования, трудоустройства и участия молодежи Украины в районах, затронутых конфликтами", "От трудоустройства к стабильности", "Школьный сад для сельскохозяйственного предпринимательства" и "Лучшие навыки для лучшего будущего". Эти проекты организовывают курсы и стажировки для предпринимателей до 35 лет. Вынужденным переселенцам, женщинами и жителями малообеспеченных районов выделяются гранты для запуска своего бизнеса.

Как найти финансирование, если нет ни собственных средств, ни нужного опыта

Все та же инициатива EU4Youth предлагает 150 грантов молодым людям из числа внутренне перемещенных лиц на создание стартапов в области сельского хозяйства. Финансирование также можно получить от проекта "От трудоустройства к стабильности". Cамым молодым (от 14 до 21) программа UPSHIFT предлагает различные курсы и до 60 000 гривен на реализацию социальных проектов в разных регионах Украины.

Читайте также: Доступные кредиты для бизнеса: ответы на 5 главных вопросов

Для жителей восточных областей Украины при поддержке Европейского Союза UNDP/ПРООН предоставляет гранты на сумму до 10 тысяч долларов на инициативы в сфере малого бизнеса.

Помимо грантов, ЕС финансирует программы, которые помогают получить финансирование небольшим компаниям. Например Women in Business предоставляет средства как на запуск, так и на развитие бизнеса. Местный партнер программы Bank Lviv предлагает льготные условия для предпринимательниц на новые бизнес-идеи или расширение уже существующей компании. EU4Business предоставляет кредиты через местные банки – от микрофинансирования до крупных инвестиционных кредитов.

Где получить помощь для развития уже существующего бизнеса

"Если у вас уже есть бизнес и вы хотите его расширить, то финансирование и обучение можно получить через программы инициативы EU4Business. Они поддерживают развитие частного сектора по всей Украине", – советуют специалисты.

Программа Women in Business не только предоставляет кредиты. Она проводит тренинги и оказывает бесплатные консультационные услуги компаниям, которыми руководят женщины. А программа DCTA Initiative East занимается микрофинансированием – выдает кредиты на сумму до 25 тысяч евро. European Fund for South East Europe (EFSE) также выдает кредиты (средняя сумма кредита 51 тысяча евро) компаниям, в штате которых менее 50 сотрудников.

Фонд развития предпринимательства предлагает кредиты малым предприятиям по наиболее низким процентным ставкам. Украинские предприниматели также имеют доступ к программе ЕС COSME, которая предоставляет гранты на развитие небольших компаний. Есть также программа Erasmus для молодых предпринимателей, которая дает шанс желающим открыть компанию и начинающим бизнесменам перенять опыт у предпринимателей из ЕС.

Где научиться чему-то новому

ЕС выделяет значительные средства на профессиональное образование и обучение. Например недавно запустили программу поддержки профессионального образования и обучения EU4Skills: Better Skills for a Modern Ukraine, она поддержит реформу на национальном уровне. Непосредственную поддержку можно получить и приняв участие в индивидуальных программах EU4Youth. Они направлены на улучшение профессиональных навыков молодых людей до 35 лет. ЕС предлагает и возможности от молодежных программ Erasmus+, если вы получаете высшее образование.

Напомним, в Украине также растет количество собственных инициатив, направленных на поддержку женщин. Например, в Депропетровской области открылось кафе, вся выручка которого идет на помощь женщинам. Подробнее о проекте узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама