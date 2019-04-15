Uber потратит 300 миллионов долларов на награды водителями

Компания решила сделать вознаграждение после продажи акций на бирже

Фото: AFP

Сервис Uber, который покупает своего конкурента за рекордную сумму, намерен поделиться с водителями частью поступлений от первой публичной продажи акций на бирже (IPO).

"В качестве признания заслуг водителей, которые сыграли роль в нашем успехе, мы выплатим одноразовое вознаграждение в благодарность квалифицированным водителям в юрисдикциях, где мы оперируем через принадлежащий нам бизнес, в суммарном объеме около 300 миллионов долларов", - говорится в проспекте к IPO Uber.

Выплаты получат примерно 1,1 млн "квалифицированных водителей" по всему миру, компания ожидает, что это произойдет к 27 апреля.

В США "квалифицированный водитель" получит в зависимости от числа совершенных за весь период работы с сервисом поездок от 100 долларов (при 2,5 тыс. поездок) до 10 тыс. долларов (20 тыс. поездок). В других странах размер выплаты также будет зависеть от числа поездок, но может отличаться от выплаты в США. Чтобы попасть в категорию "квалифицированных", водитель должен совершить минимум одну поездку с Uber в 2019 году по состоянию на 7 апреля.

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Кроме того, для "квалифицированных водителей" зарезервирована часть акций (размер этого пакета не раскрыт), предлагаемых в ходе IPO. Они смогут приобрести их по цене размещения.

Всего по состоянию на конец 2018 года на платформе Uber было зарегистрировано 3,9 млн водителей. В четвертом квартале прошлого года было совершено 1,5 млрд поездок с использованием сервиса.

Напомним, в 2018 году японский SoftBank купили 15% акций Uber за 48 млрд долларов. Соучредитель и бывший глава компании Трэвис Каланик получил около 1,4 млрд долларов в результате этой сделки и официально стал миллиардером.

А еще в 2017 году Uber решил работать с российским "Яндексом". В компаниях было принято решения инвестировать в объединенную компанию 325 млн долларов. Службы такси в некоторых странах имеют общих водителей и заказы. Украины это соглашение не коснулось.

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