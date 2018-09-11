Украина установила рекорд по экспорту ягод

В Украине эти летом подешевели ягоды, но за первые три месяца нового сезона 2018/19 годов (с июня по август), страна увеличила экспорт замороженных ягод и других фруктов на 80% в стоимостном измерении, получив более 35 млн долларов экспортной выручки.

Объем экспорта достиг почти 20 тыс. тонн, что стало новым рекордом для первых трех месяцев сезона, сообщили эксперты EastFruit.

По мнению аналитиков, такой прорыв в экспорте замороженных ягод стал возможен благодаря резкому росту производству малины в 2017 году, когда значительная часть продукции не была реализована в результате дефицита мощностей по заморозке. Поэтому в конце 2017 года появилось сразу несколько новых проектов по шоковой заморозке плодоовощной продукции, которые заработали уже в новом сезоне.

"В 2018 году производство ягод продолжило расти. Увеличилось производство клубники, малины, ежевики и голубики, что привело к дальнейшему падению цен на них. Это совпало с высоким урожаем дикорастущих ягод, таких как черника, что еще больше усугубило ситуацию. В результате малину летних сортов нередко закупали на заморозку по 7-10 грн/кг. В исключительных случаях цены превышали 10 грн/кг. И даже на свежем рынке получить цену выше 20 грн/кг не удавалось практически никому", – отмечают специалисты.

Таким образом, на сегодняшний день, заморозчики продолжают закупать малину уже ремонтантных сортов по очень низкой цене, что позволяет им сформировать хорошую базу для успешного экспорта. И хотя мировые цены на ягоды остаются невысокими, при столь низкой закупочной цене у экспортеров не должно возникнуть особых проблем в получении прибыли.

"Кстати, рост мощностей по заморозке способствовал и росту объемов производства и экспорта замороженных овощей. За первые три месяца нового сезона выручка от экспорта замороженных овощей выросла в полтора раза до 1,1 млн долларов", – добавляют специалисты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему Украина мало зарабатывает на экспорте ягод и фруктов.

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