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Украина вошла в ТОП-3 стран региона по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта

Сегодня, 05:45

Согласно отчету, в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ

Украина вошла в ТОП-3 стран региона по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта Бизнес Согласно отчету, в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ

Украина входит в тройку стран Восточной Европы по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют данные отчета Artificial Intelligence Industry in Eastern Europe 2018, составленном компанией Deep Knowledge Analytics, – передает AIN.UA. 

Согласно отчету, в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ. Больше в регионе только у Польши (110) и России (133). При этом в Украине всего 11 инвесторов отрасли — это пятый показатель. 

Авторы исследования, ссылаясь на базу данных Clutch.co, отмечают, что Украина лидирует по количеству аутсорсинг-компаний в отрасли искусственного интеллекта — причем не только в Восточной, но и в Западной Европе. Всего таких учреждений в стране 26, тогда как во всем мире 226. Составители отчета подчеркивают, что по данным LinkedIn, в Украине более 2000 компаний-разработчиков в сфере ИИ. 

Большинство украинских компаний из отрасли искусственного интеллекта работают над программным обеспечением (38%). Среди других популярных направлений — информационные технологии, чатботы и ИИ-ассистенты, финтех-решения и развлекательные продукты. 

Напомним, за учениками в Китае следит школьная форма. На плечах в "умной" форме установлены датчики, фиксирующие вход и выход учеников из школы.

Ранее в Китае система распознавания лиц, использующая искусственный интеллект, выписала штраф местной предпринимательнице Дун Минчжу – якобы за переход дороги на красный свет. Как оказалось, ее портрет был на рекламе на автобусе, проезжавшем мимо.

Напомним, искусственный интеллект превзошел человека в понимании прочитанного. Тест Стэнфордского университета является одним из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.

Также мы писали, что искусственный интеллект от Google разработал новый ИИ без участия человека. AutoML действует как контроллер или управляющая нейросеть, которая разрабатывает дочернюю нейросеть для специализированной задачи.

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Тег технологии, рейтинг, аутсорсинг, искусственный интеллект

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