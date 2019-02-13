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Украинцы "променяли" отечественные тепличные огурцы на импортные

Сегодня, 17:01

Специалисты объяснили, почему "зимним" теплицам тяжело работать в Украине

Фото: Pixabay
Украинцы "променяли" отечественные тепличные огурцы на импортные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/431/20e/5c643120ea692.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/431/20e/5c643120ea692.jpg Бизнес Специалисты объяснили, почему "зимним" теплицам тяжело работать в Украине

Пока в Украине стремительно дорожают овощи, промышленные теплицы страны только в феврале начали собирать первый урожай огурцов 2019 года. Маркетинговый год начался с опозданием минимум на две недели, а площади под "зимними" теплицами в очередной раз сократились, на этот раз – сразу на 15%. Если еще в 2018 году, общая площадь "зимних теплиц" составляла около 210 га, то к 2019 году Украина вошла с 180 га, пишет "Инфо-Шувар".

"Сокращение площадей и относительно позднее начало сезона связано с достаточно сложными условиями ведения тепличного бизнеса в Украине – конкуренция с импортом не уменьшается, а себестоимость украинского огурца, наоборот, растет", - пояснила СЕО компании-владельца тепличного комбината Мария Антонова.

По ее словам, неплохо чувствуют себя только владельцы современных тепличных комплексов, но их доля в структуре общей полощет "зимних" теплиц не превышает 50%.

"В теплицах старого типа расходы на отопление очень высокие, с учетом постоянно растущих тарифов на газ, понятно, что в таких комплексах выращивать огурец с удовлетворительной себестоимостью все труднее", - отметила Антонова.

Зато потребление тепличного огурца в Украине растет и этим, прежде всего, пользуются импортеры. В 2018 году Украина импортировала 12,6 тыс. тонн огурцов, сообщают эксперты. Для сравнения, год назад импорт составлял 9,2 тыс. тонн, а в 2016 году в страну было ввезено 9 тыс. тонн огурцов. Турция остается главным торговым партнером для Украины на этом рынке.

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"В Украине сезон отечественных огурцов продолжается со второй половины февраля по октябрь. В зимний период выращивать огурец в украинских теплицах – достаточно дорогое и экономически необоснованное удовольствие. Наши климатические условия не позволяют зимой получать огурец с себестоимостью, позволяющей конкурировать с ценами на огурец из Турции, где климат намного теплее. Поэтому, примерно 4 месяца в году мы едим преимущественно импортный огурец. Увеличение объемов импорта свидетельствует об изменении потребительских предпочтений – украинцы привыкают есть свежие салаты в течение всего года, а не только в сезон сбора местного урожая. Но это не значит, что украинский тепличный бизнес движется в полный упадок, он демонстрирует достаточно четкие черты развития в виде роста объемов экспорта с изменением вектора в страны ЕС", – прокомментировала ситуацию аналитик Татьяна Гетьман.

По данным экспертов, в 2019 году Украина уже импортировала 4,4 тыс. тонн огурцов, а в течение последних трех лет этот показатель увеличился почти на 40%. Если еще пять лет назад, почти все огурцы украинские предприятия отправляли в Россию, то сегодня более 70% всего экспорта – это страны ЕС.

При этом украинские аграрии заинтересовались выращиванием "борщевого набора" - подорожание овощей уже взвинтило спрос на семена. Фермеры сообщают, что купить семена популярных гибридов и сортов овощей, прежде всего входящих в "борщевой набор" лука, моркови и капусты, в Украине стало сложно – основные объемы уже зарезервированы. 

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Тег продукты, овощи, огурцы, аграрии, теплица

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