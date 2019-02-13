Украинцы "променяли" отечественные тепличные огурцы на импортные

Специалисты объяснили, почему "зимним" теплицам тяжело работать в Украине

Фото: Pixabay

Украинцы "променяли" отечественные тепличные огурцы на импортные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/431/20e/5c643120ea692.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/431/20e/5c643120ea692.jpg 2019-02-13T17:01:00+02:00 Бизнес Специалисты объяснили, почему "зимним" теплицам тяжело работать в Украине

Пока в Украине стремительно дорожают овощи, промышленные теплицы страны только в феврале начали собирать первый урожай огурцов 2019 года. Маркетинговый год начался с опозданием минимум на две недели, а площади под "зимними" теплицами в очередной раз сократились, на этот раз – сразу на 15%. Если еще в 2018 году, общая площадь "зимних теплиц" составляла около 210 га, то к 2019 году Украина вошла с 180 га, пишет "Инфо-Шувар".

"Сокращение площадей и относительно позднее начало сезона связано с достаточно сложными условиями ведения тепличного бизнеса в Украине – конкуренция с импортом не уменьшается, а себестоимость украинского огурца, наоборот, растет", - пояснила СЕО компании-владельца тепличного комбината Мария Антонова.

По ее словам, неплохо чувствуют себя только владельцы современных тепличных комплексов, но их доля в структуре общей полощет "зимних" теплиц не превышает 50%.

"В теплицах старого типа расходы на отопление очень высокие, с учетом постоянно растущих тарифов на газ, понятно, что в таких комплексах выращивать огурец с удовлетворительной себестоимостью все труднее", - отметила Антонова.

Зато потребление тепличного огурца в Украине растет и этим, прежде всего, пользуются импортеры. В 2018 году Украина импортировала 12,6 тыс. тонн огурцов, сообщают эксперты. Для сравнения, год назад импорт составлял 9,2 тыс. тонн, а в 2016 году в страну было ввезено 9 тыс. тонн огурцов. Турция остается главным торговым партнером для Украины на этом рынке.

Читайте также Эксперты рассказали, какие овощи не стоит есть зимой

"В Украине сезон отечественных огурцов продолжается со второй половины февраля по октябрь. В зимний период выращивать огурец в украинских теплицах – достаточно дорогое и экономически необоснованное удовольствие. Наши климатические условия не позволяют зимой получать огурец с себестоимостью, позволяющей конкурировать с ценами на огурец из Турции, где климат намного теплее. Поэтому, примерно 4 месяца в году мы едим преимущественно импортный огурец. Увеличение объемов импорта свидетельствует об изменении потребительских предпочтений – украинцы привыкают есть свежие салаты в течение всего года, а не только в сезон сбора местного урожая. Но это не значит, что украинский тепличный бизнес движется в полный упадок, он демонстрирует достаточно четкие черты развития в виде роста объемов экспорта с изменением вектора в страны ЕС", – прокомментировала ситуацию аналитик Татьяна Гетьман.

По данным экспертов, в 2019 году Украина уже импортировала 4,4 тыс. тонн огурцов, а в течение последних трех лет этот показатель увеличился почти на 40%. Если еще пять лет назад, почти все огурцы украинские предприятия отправляли в Россию, то сегодня более 70% всего экспорта – это страны ЕС.

При этом украинские аграрии заинтересовались выращиванием "борщевого набора" - подорожание овощей уже взвинтило спрос на семена. Фермеры сообщают, что купить семена популярных гибридов и сортов овощей, прежде всего входящих в "борщевой набор" лука, моркови и капусты, в Украине стало сложно – основные объемы уже зарезервированы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы "променяли" отечественные тепличные огурцы на импортные". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.