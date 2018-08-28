Украинцы стали платить больше единого налога

В Украине в результате детенизации, из-за которой упало число получающих минимальную зарплату, увеличилось количество плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"С 1 января по 1 августа 2018 года число плательщиков ЕСВ, то есть застрахованных лиц, в Украине увеличилось на 184 тыс. человек. Люди постепенно начинают выходить из тени и начинают платить ЕСВ ... Если взять нашу статистику, сегодня у нас занятыми считаются 16 млн человек, но реально из этих 16 млн занятых платят ЕСВ примерно 12 млн человек", – отметил Рева.

При этом налоговая расширила список плательщиков ЕСВ. В частности, с 1 января 2018 года плательщиками ЕСВ стали члены фермерского хозяйства. Также были изменены и отчетные формы.

Как сообщалось, в Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. Также с начала 2018 года в результате проверок в 47% случаев обнаружено нарушение норм налогового законодательства. В результате нарушителям доначислено к уплате в бюджеты почти 607 млн грн налога на доходы физлиц, 167 млн грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.

Напомним, по данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года. Однако, как подчеркивают в ведомстве, динамика детенизации экономики сдерживается проблемами, которые негативно влияют на развитие экономики государства в целом. Среди таких проблем МЭРТ отметило сохранение вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий.