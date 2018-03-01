Украинские банки в пять раз увеличили прибыль

Сегодня, 08:43

НБУ отчитался об итогах работы банковской системы за январь

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Платежеспособные банки Украины за январь 2018 года в пять раз увеличили чистую прибыль, по сравнению с январем 2017 года. Такие данные опубликовал Национальный банк Украины (НБУ).

Так, доходы банков за январь-2018 составили 14,599 млрд грн, расходы – 12,908 млрд грн.

Наибольшую долю в структуре доходов банков занимают процентные доходы, на которые приходится 77,4% всех доходов. Наибольшую долю в структуре расходов занимают процентные расходы – 44,1%.

Напомним, ранее НБУ презентовал обзор работы банковской системы за 2017 год. Регулятор выдал противоречивые данные – банки ушли в "минус", отделений стало меньше, зато оживает кредитование и растет количество банкоматов. В целом, как считает НБУ, состояние банковского сектора Украины улучшилось.

Основные данные из обзора НБУ:

  1. Работающие банки завершили 2017 год с убытком в 24,4 млрд грн. "Минус" вызван большими отчислениями в резервы. При этом количество убыточных банков  за год сократилось 33 до 18. Прогнозируется, что в 2018 году в "минусе" окажутся менее 10 банков.
  2. Количество платежеспособных банков со кратилось на 14: 8 были выведены с рынка из-за несоблюдения требований к капиталу; 1 – из-за непрозрачной структуры собственности; 4  прекратили деятельность без ликвидации юрлица; 1 банк присоединен к другому.
  3. Сократилось количество отделений – только государственный Ощадбанк закрыл 443 структурных подразделения. А вот платежная инфраструктура росла: банкоматов стало больше на 3,2 тыс., а POS- терминалов – на 32,5 тыс.
  4. Банки ускорили кредитование населения и начали кредитование бизнеса. В 2017 году чистые гривневые кредиты для населения увеличились на 42%. Чистые гривневые кредиты бизнесу выросли в иностранных и государственных банках – на 17,5% и 12,8% соответственно.
  5. Кредитные портфели стали немного "здоровее": доля неработающих займов снизилась на 3,2 процентных пункта – до 54,5%.

Ранее сообщалось, что национализированный ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив год с "минусом" почти в 23 млрд грн. При этом замглавы правления "Привата" Галина Пахачук уверена, что 2018 год финучреждение закончит уже с прибылью.
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"Сегодня"

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