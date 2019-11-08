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Украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире: в доступ выложили данные ФЛП

8 ноября, 11:57

Персональные данные предпринимателей остаются в безопасности, говорят эксперты

/ Фото: Pixabay

Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Как объясняют эксперты платформы работы с открытыми данными Opendatabot, теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП, укр. – ФОП).

Теперь, по словам специалистов, украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире.

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"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, Государственная фискальная служба сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговом статусе, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", – отметил Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" в реестрах открытых данных и выяснял, что можно найти на каждого украинца в открытом доступе. Кроме того, эксперты в области права и безопасности проанализировали главные положительные моменты и опасности таких открытых списков личных данных.

К слову, не все открытые реестры в Украине государственные. Например, волонтеры из Львова ведут реестр бездомных котов:

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