Украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне

Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком

Фото: Pixabay

Украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b3/dd3/5c90b3dd342f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b3/dd3/5c90b3dd342f8.jpg 2019-04-02T13:29:00+03:00 Бизнес Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком

Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications (Captain Growth) за 3,75 млн долларов. Часть денег будет выплачены наличными при поглощении компании. Еще часть привязана к достижению определенных KPI в последующие два года с момента заключения сделки.

Как отмечает Perion Network, приобретение стартапа не окажет существенного влияния на ее финансовые результаты.

"Благодаря запатентованной технологии Captain Growth — Value Unlock — наша синхронизация даст брендам важную возможность извлечь выгоду из того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в нужное время — для беспрецедентного межканального взаимодействия", — заявил CEO Perion Network Дорон Герстель.

Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей и брендов. А Septa Communications — украинский стартап, основанный в 2017 году. Проект Captain Growth представляет собой искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов управлять маркетинговыми активностями клиентов.

Напомним, ранее украинский стартап игрушек из дерева собрал 6000 долларов за первый день на Kickstarter. Стартап предлагает набор из пяти деревянных игрушек с магнитами для детей от одного года. Изделия модульные и состоят из трех деталей.

Также "Сегодня" писали, что украинцы собрали 56 тысяч долларов на Kickstarter на деревянные 3D-карты городов мира. Карты доступны в трех размерах и нескольких вариантах: с нанесением воды, парков, собственным текстом или без нанесений.

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