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Украинский стартап игрушек из дерева Wumba за первый день собрал на Kickstarter 6000 долларов

Сегодня, 06:38

Изделия модульные и состоят из трех деталей, благодаря этому, их можно комбинировать между собой

Украинский стартап игрушек из дерева Wumba за первый день собрал на Kickstarter 6000 долларов Бизнес Изделия модульные и состоят из трех деталей, благодаря этому, их можно комбинировать между собой

Набор детских игрушек из дерева Wumba Toys вновь вышел на Kickstarter. В 2018 году первая кампания проекта собрала свыше $37 000 — а позже игрушки стали заложниками логистических неурядиц в "Борисполе", – передает AIN.ua.

Во второй краудфандинговой кампании суть проекта не изменилась. Wumba — набор из 5 деревянных игрушек с магнитами для детей от одного года. Изделия модульные и состоят из трех деталей. Благодаря этому, их можно комбинировать между собой. Игрушки безопасны для использования — в неодимовых магнитах нет свинца, блоки сделаны из бука и покрыты краской и лаками на водной основе. Wumba дает пожизненную гарантию и обещает бесплатно менять элементы в случае поломки.

Вместо принципиальных изменений, создатели Wumba 2.0 расширили выбор. Появились две новые коллекции: "Динозавры" и "Монстры", всего лайнап пополнился 11 новыми персонажами. Цены для первых бекеров стартуют от $79 за набор из 5 игрушек до $280 за 3 набора. При этом, доставка по миру осуществляется бесплатно.

За первый день Wumba 2.0 собрали более $6000 из запланированных $15 000. Кампания закончится 5 апреля 2019 года.

Ранее одесская команда AGE вывела на Kickstarter вторую версию своей кобуры Phonster Z, а также сумку Phonster Z Tablet. Меньше, чем за сутки новинки собрали $30 000 — в шесть раз больше изначально заявленной суммы.

Напомним, украинец создал устройство, которое предупредит об инфаркте. Устройство заметит ухудшение здоровья и направит к врачу.

Также мы писали, что украинцы собрали 56 тысяч долларов на Kickstarter на деревянные 3D-карты городов мира. Карты доступны в трех размерах и нескольких вариантах: с нанесением воды, парков, собственным текстом или без нанесений.

Кроме того, сообщалось, что украинские изобретатели удивили на международной платформе уникальными конструкторами из дерева и побили свой же рекорд, собрав 75 тысяч долларов. Деревянный конь завоевал сердца поклонников украинских конструкторов по всему миру – он не только уверенно стоит на ногах, но и активно передвигается. А также есть башня, с которой можно пострелять.

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Тег стартап, Kickstarter

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