Украину заполонили "серые" iPhone – эксперты

Доля "серого" импорта продукции компании Apple, которая готовит к выпуску MacBook для "бедных", в Украину составляет от 50% до 90%. Такие данные обнародовали аналитики Retailers.ua.

По данным официального дистрибьютора Apple в Украине, каждый второй товар Apple, проданный в стране, ввезен нелегально.

"По нашим оценкам, "серый" импорт составляет около 50%", – заявил представитель дистрибтютора Виталий Мельниченко.

Впрочем, сами торговцы называют другие цифры. Совладелец торговой сети по продаже техники Валерий Маковецкий оценивает долю серой продукции Apple в 90%. Руководитель другого ритейлера Тарас Мазур также уверяет, что в Украине 90% рынка занимается неофициальным товаром.

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Причина в том, что из-за рекомендованной розничной цены от Apple продавать продукцию в Украине не выгодно, отмечают на рынке.

"Те ритейлеры, которые работают "по-белому", имеют довольно низкие позиции на рынке. Когда товар ввезен в страну нелегально, продавец может себе позволить различные скидки и акции – это привлекает клиентов. Так, на некоторых ресурсах тот же iPhone можно найти на 20% дешевле", — говорит Мазур.

Источник издания отмечает, что у Apple самая низкая маржинальность в Украине. На зарубежных рынках Apple также остается низкомаржинальным для реселлеров. По данным The Economic Times, маржа может составлять 1,5-2%, если клиент платит картой, и около 4,5% — наличными. Для сравнения, маржинальность Samsung и Xiaomi может достигать 15%. Однако ритейлеры продолжают сотрудничать с Apple из-за высокого спроса на ее продукцию.

Напомним, недавно Apple iPhone X сильно взлетели в цене. Даже на вторичном рынке iPhone X продается в районе 22-24 тысяч гривен. Более того, из-за роста курса доллара топовый смартфон Apple в Украине будет лишь дорожать, предупреждают эксперты.