В Facebook планировали продавать доступ к данным пользователей – СМИ

Компания Facebook рассматривала возможность продажи доступа к персональным данным. Такое предложение содержалось в документах для внутреннего пользования, к которым получили доступ члены британского парламента. Их опубликуют на следующей неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В апреле основатель компании Марк Цукерберг, выступая в Конгрессе США, утверждал, что Facebook не продает данные. Однако Facebook все-таки рассматривал такую возможность в период между 2012-2014 годами. Таким образом компания пыталась увеличить прибыль.

В одном электронном письме работник предлагал перекрыть доступ к персональным данным, пока заинтересованные компании не согласятся платить за него $250 тыс. в год. В другом случае обсуждалась возможность стратегических переговоров с Amazon по поводу передачи данных в будущем. Также была переписка с Королевским банком Канады – работник Facebook спросил, сколько финучреждение готово платить за рекламу, если ему предоставят доступ к персональным данным пользователей. В данный момент неясно, были ли такие обсуждения обычным делом или единичными случаями.

В годы, когда велась переписка, сторонние разработчики не только могли видеть данные пользователей их приложений, но также и их друзей. В Facebook ранее признали, что передавали ценные данные разработчикам, не получая от этого выгоды. Так, приложение This Is Your Digital Life собирало данные для Cambridge Analytica – позже они использовались во время президентской кампании нынешнего американского лидера Дональда Трампа, референдума за Brexit в Британии и выборов в Мексике в этом году. Приложение получило доступ к 87 млн аккаунтов, хотя только несколько тысяч пользователей дали разрешение на доступ к своей информации.

По словам Facebook, он закрыл лазейки в 2015-м, но журналисты WSJ утверждают, что компания предлагала длительный доступ к персональным данным.

"Мы пытались выяснить, как построить стабильный бизнес. У нас было много внутренних разговоров об этом", – прокомментировали ситуацию в компании.

Все же, нет доказательств, что в Facebook делали что-то из того, что обсуждалось, и что глава компании Цукерберг врал. Но есть свидетельства, что компания пыталась получить как можно больше прибыли, и такие идеи возникали, рассуждают журналисты.

В Facebook знали о том, что Россия собирает персональные данные пользователей, еще с 2014 года, писал ранее Bloomberg со ссылкой на те же внутренние электронные письма. Тогда компания отказалась прокомментировать эту информацию.

На днях стало известно, что парламент Великобритании получил доступ к внутренним документам Facebook, кэш-память которых, предположительно, может содержать сведения о политике компании по проверке данных и конфиденциальности, что привело к скандалу с Cambrydge Analytica.

В октябре власти Великобритании оштрафовали компанию Facebook на максимальную сумму (644 тыс. долларов) за утечку личных данных пользователей и некорректное поведение во время скандала с компанией Cambridge Analytica.

