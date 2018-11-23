За клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой

В парламенте приводят опыт Италии и США, а эксперты говорят о защите бизнеса и постах в Facebook

Нардепы опять хотят ввести уголовную ответственность за клевету. В этот раз они предлагают штрафовать за напраслину на десятки тысяч гривен, а в крайних случаях и вовсе лишать свободы. "Сегодня" разобралась в инициативе и выяснила, что об этом думают юристы.

Штраф и тюрьма

В законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде 20 ноября, отмечается, что клевета — это "умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающее его деловую репутацию". За это нардепы предлагают штрафовать на 8500 грн. Если же поклеп публично демонстрируется в художественных произведениях, СМИ или интернете, то штраф увеличивается до 17 тыс. грн. Кроме того, правонарушителю может грозить даже до пяти лет тюрьмы. Однако уголовное дело заведут только после обращения потерпевшего в полицию.

В защиту своей позиции авторы проекта приводят международный опыт: в Италии за клевету штрафуют на 2000 евро, во Франции — на 45 тыс. евро, а в США можно получить до 10 лет тюрьмы.

"Из-за отсутствия наказания за откровенную клевету в обществе создается стойкое ощущение, будто можно сказать о человеке что угодно в любой момент и никакой ответственности за это нести не надо", — говорится в пояснительной записке.

Традиция

Клевета не первый раз попадает в поле зрения нардепов — к этому вопросу они возвращаются каждые два года. Летом 2012-го закон о наказании за клевету приняли в первом чтении, а в январе 2014-го он даже заработал, хотя спустя всего две недели его отменили. Последнюю попытку нардепы сделали в 2016-м, предложив наказывать за напраслину исправительными работами. Поддержки в зале проект не нашел.

Все за и против

Юрист Дина Дрыжакова идею парламентариев поддерживает:

"Возьмем бизнес, пусть даже не большой, а средний: конец года, налоговые проверки, подозрения о подставных подрядчиках. И вот, когда доказательная база иссякла, вводят в суд "свидетеля", который дает показания на "нужного следствию" человека. Это может применяться в отношении конкурентов, чтобы подорвать деловую репутацию. Поэтому введение ответственности за запланированную клевету — правильный шаг, а сумму штрафа можно даже увеличить".

Адвокат Иван Либерман объясняет: сейчас это сфера гражданского судопроизводства, и за клевету суд просто присуждает моральную компенсацию.

"Так оно, на мой взгляд, и должно оставаться в дальнейшем. Потому что, как это прописано в законопроекте, то будут под угрозой даже обычные люди, которые пишут что-то о политиках у себя на странице в Facebook: если установят, что она принадлежит конкретному человеку, будут проблемы, будет судимость. Мне кажется, политикам просто надоело, что о них кто угодно и что угодно может говорить. И они теперь, вместо того чтобы ходить по судам, тратиться на адвокатов, будут использовать правоохранительную систему", — резюмирует он.

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Угроза для критики и фактов коррупции

В общественной организации "Коалиция "За свободный интернет" уже назвали этот законопроект механизмом давления на журналистское сообщество.

"Эта инициатива может создать серьезный "охлаждающий эффект" для освещения коррупции, злоупотребления властью и других критичных публикаций на социальные темы. На этом неоднократно акцентировали свое внимание ключевые международные организации — комитет ООН по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ. Особенно опасной эта инициатива может стать в вопросе информирования избирателей во время кампаний 2019 года" — говорят в общественной организации.

В Коалиции напоминают, что клевета была исключена из перечня преступлений еще в 2001 году из-за обязательств перед Советом Европы.

"С того времени депутаты разных созывов не один раз пытались вернуть уголовную ответственность в этом вопросе. Мы призываем авторов законопроекта отозвать его и не нарушать международных обязательств Украины", — говорится в заявлении.

"Шансов пройти зал — нет"

Политолог Руслан Бортник считает, что этот законопроект появился именно сейчас из-за близости выборов.

"Таким образом эти депутаты пытаются в очередной раз приструнить СМИ и тех, кто пишет в интернете. То журналистам хотят ограничить доступ в Верховную Раду, то регистрируют нормы, которые позволяют закрывать интернет-ресурсы без решения суда. Целый спектр есть таких инициатив. Но я уверен, что у этого законопроекта нет никаких шансов пройти сессионный зал — это просто декларация запугивания. В Верховной Раде понимают, что они таким образом превратятся во врагов СМИ", — говорит эксперт.

Глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко называет идею об уголовной ответственности за клевету запретом на профессию журналистов.

"Общество против этого выступает с 2012 года. И именно под его действием Янукович отменил эту норму. Мы призываем бойкотировать новый законопроект", — резюмирует он.

Напомним, совсем недавно, 21 ноября, Рада не разрешила "брак за сутки" для жителей оккупированных территорий. Кроме того, нардепы разблокировали подписание закона о растаможке "евроблях".