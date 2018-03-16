В ГПУ рассказали, что искали на складах "Новой почты"

Сегодня, 22:46

Обыски проходили по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

Обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook. 

По ее словам, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении. 

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Сарган отметила, что Луценко берет под свой контроль расследование в уголовном производстве. Она также подчеркнула, что в случае, если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины проводила обыски в нескольких офисах "Новой Почты". 

Напомним, в мае 2017 года пресс-служба "Новой почты" сообщала, что сотрудники Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании, куда поступают посылки с международных направлений.

В июне прошлого года "Новая почта" сообщила, что временно не может обслуживать клиентов из-за хакерской атаки на компьютерную систему компании.
ГПУ, сарган, уголовное производство, ГФС, обыски, новая почта

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"Сегодня"

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