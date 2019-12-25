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В Минэкономики рассказали, зачем украинцам нужна электронная трудовая книжка

25 декабря, 03:54

Электронная трудовая книжка в частности должна защитить от манипуляций работодателя

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая в частности должна защитить от "манипуляций" работодателя.

Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко, передает hromadske.

"Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", — пояснила она.

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Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут "манипулировать" работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

"Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — Ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция", — резюмировала Свириденко.

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Как известно, Кабинет министров Украины уже утвердил переход на электронные трудовые книжки, но решение еще должна поддержать Верховная Рада.

В свою очередь, министр социальной политики Юлия Соколовская в эфире телеканала "Украина 24" объяснила, как эта система будет работать, если парламент примет правительственный законопроект. По словам министра, украинцам не придется никуда обращаться, чтобы оцифровать бумажные трудовые книжки.

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Минэкономики Трудовой кодекс бюрократия трудовые книжки

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