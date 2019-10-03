В мире есть разные модели игорного бизнеса: эксперт выбрал вариант для Украины

/ Фото: pexels.com

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В мире существует несколько способов государственного регулирования, в том числе и для стран с высоким уровнем коррупции. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Алексей Кущ, комментируя законопроект о легализации азартных игр, который одобрил Кабинет министров Украины.

"В коррупционных или полутоталитарных странах, которые могут обеспечить силовую вертикаль контроля, нет четкой географической локализации игорного бизнеса. Как, например, в Беларуси, которая переманила к себе огромное количество игровых компаний после того, как в России ввели определенные запреты в этой сфере. В рыночных экономиках, которые не могут или не хотят оказывать силовое давление на бизнес, регулирование осуществляется путем открытия географических кластерных зон. Классический пример – американский Лас-Вегас или Макао в Китае. Это крупные игровые зоны, которые находятся далеко от населенных пунктов с постоянным населением, и таким образом обеспечивается социальная защита, определенный барьер на вхождение в игроманию для людей, которые имеют низкий уровень обеспечения. А вот в Южной Корее существует несколько кластерных точек развития игорного бизнеса, каждая из которых приносит в бюджет примерно по миллиарду долларов дохода. Там есть два типа игорных зон. Первый – для жителей страны. Такие зоны, как правило, находятся вдалеке от населенных пунктов, на курортных островах – специально чтобы отсечь социально не защищенные слои населения. И есть игровые зоны для иностранцев, которые размещаются вблизи крупных деловых центров, аэропортов и т.д", – перечислил эксперт.

Кущ считает, что в Украине было бы целесообразно развивать модель, подобную той, что существует в Южной Корее.

"Мне нравится идея географических локальных кластеров. В Украине тоже можно было бы реализовывать такую модель. Например, в курортных городах открывать игорные зоны для иностранцев, чтобы местные жители не страдали от этого. А для жителей страны открывать игровые зоны в каких-то депрессивных регионах и с помощью игорного бизнеса поднимать их и наполнять местные бюджеты. Например, я думаю, можно было бы открыть одну из таких зон на Шацких озерах", – предлагает Алексей Кущ.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Игорный бизнес "зарегулируют": куда перевезут игровые автоматы

Как сообщалось, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании легализировать азартные игры и поручил разработать и принять до 1 декабря 2019 года закон о легализации игорного бизнеса, проект такого документа одобрил Кабинет министров.

Документ предусматривает, что азартные игры в Украине будут проводиться исключительно на территории отелей.

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