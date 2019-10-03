Игорный бизнес "зарегулируют": куда перевезут игровые автоматы

/ Фото: Pixabay

Реклама

Игорный бизнес в Украине запрещен уже десять лет, с 2009 года. Тем не менее ни для кого не секрет, что в больших и малых городах чуть ли не на каждом углу легко можно найти игровые автоматы, столы и прочие приспособления для азартных игр, спрятанные за темными стеклами в "безобидных" заведениях вроде лотерей, клубов и т.п. Однако скоро игорному бизнесу придется подстраиваться под новые правила, которые приготовил для него Кабмин. Как сообщил премьер Алексей Гончарук, уже разработан и подан в парламент законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". С помощью этого документа правительство рассчитывает наполнить бюджет, а также избавить от соблазнов и тем самым уменьшить количество игроманов (лудоманов). Причем главной целью законопроекта премьер назвал именно "поубирать игральные залы, игровые автоматы с украинских улиц для того, чтобы уменьшить беду, которую каждый день они создают".

Об игромании у нас не принято говорить. Предупреждать, лечить, реабилитировать. Считается, что игроманы безобидны для общества, и их зависимость – проблема только их самих, да их близких. Однако далеко не все игроманы зарабатывают столько, чтобы хватало на их "хобби". А если денег нет, а играть хочется до ломки – значит, надо украсть. Как заметил во время презентации законопроекта премьер Алексей Гончарук, недаром неподалеку от подпольных игорных заведений всегда можно увидеть ломбард.

"Я не думаю, что нужно объяснять, что это за беда. Огромное количество людей от этого страдают. И мы хотим защитить, оградить людей, которые являются зависимыми, которых все эти яркие вывески заманивают и вытягивают из них все деньги. Есть такое явление, как лудомания. Так вот мы хотим, чтобы это явление исчезло… У людей потом депрессия, самоубийства, разрушаются семьи, люди теряют деньги. Это десятки тысяч поломанных человеческих жизней. В цивилизованных странах такого нет, и у нас не будет", – заявил премьер-министр, презентуя законопроект.

Вместе с тем неконтролируемое распространение игорных заведений приводит к серьезным экономическим проблемам, считает Алексей Гончарук.

"Если у человека зависимость, он видит игровой зал, заходит туда, его там "раздевают" раз, другой… Он приходит в семью, там проблемы, какие-то ссоры, кто-то в депрессии, поэтому не может работать. У него продуктивность снижается, и на всю семью это влияет… Если кто-то думает, что то, что я описываю, это все эмоции, то вы ошибаетесь. Это очень экономические вещи. Огромное количество населения серьезно теряет продуктивность труда от того, что это явление существует", – говорит Алексей Гончарук.

Еще одну проблему премьер видит в том, что от присутствия игровых заведений страдают другие предприниматели, чьи заведения находятся рядом.

"Игровые залы – это сверхприбыльный бизнес, это всем понятно. Такой игральный зал "разгоняет" рынок помещений на первом этаже. Если рядом есть какой-то магазин или салон красоты, или другой маленький бизнес – ему сложно конкурировать с игральным бизнесом. И эти самые салоны красоты, даже заведения питания не выдерживают конкуренции с игровыми залами, они уходят во дворы или вынуждены закрываться", – рассказывает глава правительства.

Объявлять непримиримую борьбу с нелегальными игральными заведениями в правительстве не будут. Наоборот. Как это ни странно звучит, но, чтобы избавиться от игральных заведений, их предполагается сначала… легализовать.

Статья 4-я закона "О запрете игорного бизнеса в Украине" говорит о том, что этот закон должен действовать "до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах". Вот такие "специальные зоны" для организации азартных игр и расписывает проект закона "О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В частности, казино смогут легально работать на территории отелей категории "пять звезд". А залы игровых автоматов можно будет размещать в гостиницах категорий от "трех" до "пяти" звезд. Предполагается, что такое ограничение позволит ввести "фейс-контроль", чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх. Кроме этого, вводится принцип "ответственной игры", согласно которому организатор будет обязан делать предупреждения для минимизации негативных последствий.

Бюджет тоже получит выгоду от легализации азартных игр, считают в Кабмине. Ведь сегодня от этого сверхприбыльного бизнеса бюджет не получает практически ничего – ведь он запрещен, его как бы нет, в том числе для налоговой.

Во время презентации законопроекта Алексей Гончарук заявил, что от легализации игорного бизнеса бюджет может получить порядка 2-2,5 млрд грн. В то же время в сообщении на сайте Кабмина идет речь уже о цифре в 5 млрд грн.

"Если говорить о росте ВВП, то, конечно, эффект тоже будет. До 1% точно. Точные расчеты мы предоставим, когда будет понятна финальная версия этого законопроекта. Потому что в Раде может быть еще дискуссия относительно того, как точно это должно быть упорядочено", – сказал Алексей Гончарук.

Как регулируют игорный бизнес в мире

Во многих странах мира игорный бизнес существует легально. И, как высокодоходный бизнес, серьезно наполняет бюджет, о чем недавно подробно рассказывал сайт "Сегодня" в материале "Азартные игры в мире: где они легализованы, как это работает и сколько денег приносит".

Как говорит экономист Алексей Кущ, в мире есть несколько моделей государственного регулирования этого вида деятельности.

"Например, в коррупционных или полутоталитарных странах, которые могут обеспечить силовую вертикаль контроля, нет четкой географической локализации игорного бизнеса. Как, например, в Беларуси, которая переманила к себе огромное количество игровых компаний после того, как в России ввели определенные запреты в этой сфере. В рыночных экономиках, которые не могут или не хотят оказывать силовое давление на бизнес, регулирование осуществляется путем открытия географических кластерных зон. Классический пример – американский Лас-Вегас или Макао в Китае. Это крупные игровые зоны, которые находятся далеко от населенных пунктов с постоянным населением, и таким образом обеспечивается социальная защита, определенный барьер на вхождение в игроманию для людей, которые имеют низкий уровень обеспечения. А вот в Южной Корее существует несколько кластерных точек развития игорного бизнеса, каждая из которых приносит в бюджет примерно по миллиарду долларов дохода. Там есть два типа игорных зон. Первый – для жителей страны. Такие зоны, как правило, находятся вдалеке от населенных пунктов, на курортных островах – специально чтобы отсечь социально не защищенные слои населения. И есть игровые зоны для иностранцев, которые размещаются вблизи крупных деловых центров, аэропортов и т.д", – перечисляет эксперт.

Алексей Кущ считает, что в Украине тоже было бы целесообразно развивать модель, подобную той, что существует в Южной Корее.

"Мне нравится идея географических локальных кластеров. В Украине тоже можно было бы реализовывать такую модель. Например, в курортных городах открывать игорные зоны для иностранцев, чтобы местные жители не страдали от этого. А для жителей страны открывать игровые зоны в каких-то депрессивных регионах и с помощью игорного бизнеса поднимать их и наполнять местные бюджеты. Например, я думаю, можно было бы открыть одну из таких зон на Шацких озерах", – предлагает Алексей Кущ.

Закон не понравится игровому бизнесу?

Схему, предложенную в кабминовском законопроекте, эксперты воспринимают скептически.

"Если они согласуют этот закон с "ворами в законе", я за. А пока не согласовали – это не интересно. Игровой бизнес в большинстве стран мира, как правило, контролируют криминальные организации, это не тайна. Все борются, но одолеть не могут. У нас можно легализовать игровой бизнес, но он как был криминализированный, так и останется, и его будут контролировать криминальный мир. Или правоохранители, которые с ним борются. Будет платиться какая-то небольшая часть налогов, а основная прибыль будет и дальше прятаться. Так что надеяться, что с помощью этого закона можно будет создать цивилизованный рынок игрового бизнеса, нереально", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В то же время Алексей Кущ называет основным недостатком законопроекта то, что он разрабатывался без участия крупных девелоперов игорного бизнеса.

"Любая модель игорного бизнеса должна развиваться под реальные запросы системных девелоперов игорного бизнеса. Потому что игорный бизнес – это не просто рулетки. Это еще и сопутствующие миллиардные инвестиции в инфраструктуру. В строительство отелей, конференц-залов, яхт -клубов, ресторанов и т.д. Перед тем, как разрабатывать такой законопроект, нужно было провести международную конференцию. Пригласить туда крупнейших международных девелоперов. Если бы они туда приехали, это бы уже был признак, что они рассматривают Украину на радарах своих инвестиций. Надо было разговаривать с девелоперами о том, в чем они видят конкурентное преимущество Украины как площадки для их инвестиций, и уже под их запросы формировать законопроект", – говорит эксперт.

Законопроект, который сейчас разрабатывается в Украине, он называет примером "репрессивного законодательства" и не считает, что он поможет избавить города от изобилия игровых зон.

"Те ларьки, которые покрыли весь Киев, вряд ли легализуются для игорного бизнеса в пятизвездочных отелях, это совершенно другой формат. А системным девелоперам этот законопроект тоже не интересен, потому что он разработан без их технического задания и без их участия. Любой пример репрессивного законодательства в Украине, как правило, заканчивался победой коррупции. Я еще не помню ни одного случая, начиная от борьбы с добычей янтаря и заканчивая борьбой с этими суррогатными формами игрового бизнеса, чтобы это приводило к реальному искоренению серых форм бизнеса. Обычно все заканчивается колоссальными взятками, которые получают правоохранители. Потому что в Украине нет такой силовой вертикали, как, например, в Беларуси, которая может обеспечить выполнение этих законов, начиная от Киева и заканчивая каким-то селом", – аргументирует он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама