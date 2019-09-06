В Украине делают сыр из молока альпийских коз: видео с производства

Несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в нашей стране производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов.

Три раза в день альпийские козы высматривают свою кормилицу – работницу фермы Людмилу Тарасову. Чтобы молоко было качественным, рыжих красавиц кормят специальными гранулами. За один раз животные съедают больше сотни килограммов.

"Здесь соя, жмых, кукурузка", – показывает Людмила.

Директор фирмы Сергей Грыгир мечтал создать в родном регионе производство экологического и полезного продукта – козьего молока и сыров. Лучшими в этой области он считает французов, поэтому оттуда и привез первые три сотни альпийских коз.

"Молоко, которое дает это животное, по составу белка и жира лучше всего подходит для сыроварения. У него нет того специфического, ярко выраженного и, зачастую, неприятного украинцам привкуса или запаха", – говорит директор фермы Сергей Григор.

Взрослые козлы, с рогами, весят более ста килограммов. Их в стаде насчитывается более полусотни. А вот козы-девочки очень добрые и любят "целоваться" с посетителями фермы.

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Производство молока на ферме уже составляет полтонны в день. Пока не насобирают тонну продукта, его держат в охладителе. А уже затем переправляют в сыроварни. На производстве сыров – абсолютная стерильность. Посторонним сюда попасть можно в отдельно отведенное время. Новости"Сегодня" дождались этого момента и застали процесс сушки сырного зерна сорта Гауда.

"Если здесь 1000 кг молока, то из них получится около 100 кг сыра, уже готового продукта. Все остальное – это сыворотка", – рассказывают на ферме.

А из сыворотки делают итальянский сыр Рикотта – легкий и диетический.

Готовым к употреблению сыр становится через месяц после изготовления. Созревает в холодильных камерах. Кроме того, продукты из козьего молока можно употреблять людям с аллергией на лактозу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также выяснили, как выбрать качественный твердый сыр, ведь на прилавках в украинских магазинах обнаруживается много фальсификата.

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