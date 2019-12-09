В Украине появился первый продукт с географически защищенным названием

Первыми географическим указанием (GI), зарегистрированным в Украине, стала "Гуцульская овечья брындзя". Этот продукт зарегистрировало Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно данным информационно-аналитического портала "АПК Украины", это первое украинское географическое указание, которое отвечает европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.
Отмечается, что "Гуцульськая овечья брындзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.
Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров 19 декабря 2018 года.
Напомним, проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Как известно, существует три варианта лейблов GI (geographical indications):
- PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
- PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
- TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.
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