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В Украине появился первый продукт с географически защищенным названием

9 декабря, 15:10

Заявку на регистрацию рассматривали почти год

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Первыми географическим указанием (GI), зарегистрированным в Украине, стала "Гуцульская овечья брындзя". Этот продукт зарегистрировало Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным информационно-аналитического портала "АПК Украины", это первое украинское географическое указание, которое отвечает европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Отмечается, что "Гуцульськая овечья брындзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

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Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров 19 декабря 2018 года.

    Напомним, проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом.

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    Как известно, существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

    • PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
    • PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
    • TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

    Между тем, украинские потребители оказались незащищенными от фальсификата на полках продуктовых магазинов. Журналисты "Сегодня" составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды:

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    продукты название брынза наименование

    Источник: Интерфакс-Украина

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