В Украине появятся водочные магазины "Укрспирта"

Государственный монополист в производстве спирта – компания "Укрспирт", которую правительство собирается продать - намерена создать торговую сеть. Об этом сообщил и.о. директора предприятия Юрий Лучечко в интервью "Украинским новостям".

"Мы создаем сеть фирменных магазинов "Укрспирт", где будет наша водка и водка наших партнеров, которым мы поставляем спирт ... Это будут маленькие фирменные магазинчики с удобной локацией", – сказал Лучечко.

По его словам, первый магазин в Киеве появится уже в 2108 году.

"Своим именем мы будем гарантировать, что в такой сети только тот продукт, за качество которого мы отвечаем", – отметил глава "Укрспирта".

Как отметил Лучечко, "Укрспирт" возобновил производство водки и планирует произвести 1 млн бутылок, а также занять 5% внутреннего рынка страны в 2018 году.

Ранее сообщалось, что продукция "Укрспирта" может появиться на прилавках европейских магазинов в нескольких странах. Речь идет о водке "Стародавняя", которая производится на Луцком заводе. Лучечко уверен, что эта продукция является конкурентноспособной.