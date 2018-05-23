В Украине появятся водочные магазины "Укрспирта"
Государственная компания претендует на 5% рынка крепкого спиртного напитка
Государственный монополист в производстве спирта – компания "Укрспирт", которую правительство собирается продать - намерена создать торговую сеть. Об этом сообщил и.о. директора предприятия Юрий Лучечко в интервью "Украинским новостям".
"Мы создаем сеть фирменных магазинов "Укрспирт", где будет наша водка и водка наших партнеров, которым мы поставляем спирт ... Это будут маленькие фирменные магазинчики с удобной локацией", – сказал Лучечко.
По его словам, первый магазин в Киеве появится уже в 2108 году.
"Своим именем мы будем гарантировать, что в такой сети только тот продукт, за качество которого мы отвечаем", – отметил глава "Укрспирта".
Как отметил Лучечко, "Укрспирт" возобновил производство водки и планирует произвести 1 млн бутылок, а также занять 5% внутреннего рынка страны в 2018 году.
Ранее сообщалось, что продукция "Укрспирта" может появиться на прилавках европейских магазинов в нескольких странах. Речь идет о водке "Стародавняя", которая производится на Луцком заводе. Лучечко уверен, что эта продукция является конкурентноспособной.
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