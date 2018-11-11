В Украине работникам, знающим иностранные языки, платят вдвое больше

Не секрет, что иностранные языки — ключик ко многим престижным профессиям. Если заниматься ими серьезно, можно достичь успеха во многих, причем разных, отраслях. "И зарабатывать гораздо больше, чем коллеги", — уверяет Татьяна Пашкина, HR-expert сайта по трудоустройству rabota.ua. Эксперты сайта подготовили для "Сегодня" таблицу, в которой видно, насколько больше можно зарабатывать. И деньги — не единственный бонус, который дает знание иностранного языка.

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Не только переводчики и учителя

По данным Work.ua, только для переводчиков каждый день есть не менее 600 предложений. О дипломах работодатели не спрашивают, а вот реальный уровень знаний надо доказать. Лидирует английский, но немало вакансий и для знатоков немецкого, испанского, французского и китайского. Велик также спрос на преподавателей.

Но ими да переводчиками дело не ограничивается: есть целый ряд профессий, где знание языков станет огромным бонусом. Work.ua собрал рейтинг самых востребованных из них.

1. Гид, экскурсовод

Чем больше знаний, тем объемнее задачи. У гида, владеющего иностранным, много преимуществ, и неважно, возит он группы за границу или принимает в Украине. Экскурсионные группы иностранцев в Киеве, Львове, Одессе явление все более частое, даже из Индии организованных туристов нам шлют. А вот экскурсоводов, способных их увлечь нашими красотами, пока мало.

2. Менеджер по работе с клиентами

В этой профессии за знание английского тоже доплачивают — не меньше 30% от средней зарплаты. Специалиста по работе с клиентами хороший уровень иностранного поднимет на новую ступеньку в карьере или откроет двери в хороший кол-центр, IT-компанию, работающие на внешние рынки.

3. Помощник руководителя

Та же картина: разговорные иностранные способствуют повышению ранга. Сегодня ассистировать директору — это не только вести бумажную работу и чай подавать. А еще и подстраховать шефа языковыми навыками на встречах, в деловой переписке, на конференциях и выставках. И это ценится.

4. Копирайтер

Их стало так много, что выделиться и получать за работу больше, чем пять копеек за страницу, стало сложно. Выход один — пробираться на международный уровень, искать заграничных заказчиков, давить интеллектом. Тогда будете получать за свою тысячу знаков не 5—10 центов, а 5—10 у. е.

5. Редактор-издатель

Принято считать, что издательская отрасль плачет по грамотным редакторам украинских и русских текстов. Как сказать: большинство популярных книг сегодня — переводы с английского и не только. А еще нужно договариваться с авторами и иностранными издательствами-партнерами, контролировать качество перевода и даже учитывать культурные особенности иностранных авторов. Возможно, в издательство попасть не так просто, но интернет-ресурсов, нуждающихся в грамотных знатоках языков, хоть пруд пруди.

6. Маркетолог

Профессиональный рост маркетолога — на его собственных плечах. Для Украины профессия слишком молода и матерой школы маркетологии пока нет. Зачем смотреть во вчерашний день, если можно ориентироваться на будущий через англоязычные публикации? Это откроет супервозможности для самореализации и дверь к приличной зарплате в баксах.

7. Менеджеры проектов

Под этим словосочетанием может скрываться все что угодно. Но нас интересуют те проекты, которые предполагают общение с иноземными клиентами. Как правило, это бывает при работе в международных компаниях, реализующих проекты в нашей стране, или в украинской фирме, выходящей на внешний рынок при помощи команды project managers.

8. Бортпроводник

Если есть знание языков, здоровье и внешние данные, остальное — дело техники. Стюардессы выходят в отставку часто, и хорошие кадры на вес золота. Периодически авиакомпании объявляют набор, отбирают новеньких и учат профессии с нуля. Языковые навыки зачастую обязательное условие трудоустройства.

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4 причины подучиться

Кроме более высокой зарплаты, иностранный дарит широкие профессиональные перспективы, говорят специалисты школы International house Lviv. Благодаря ему вы сможете:

1. Читать профессиональную литературу в первоисточнике. Около 85% научных, технологических, академических публикаций появляются в доступе именно на английском.

2. Найти бизнес-партнеров, заказчиков, клиентов, инвесторов на международных выставках. Все чаще на таких мероприятиях в Киеве встречаются исполнительные директора и даже министры.

3. Вести переговоры с иностранными партнерами. Лучше общаться с ними самому: так вы сможете контролировать, точно ли передали вашу мысль, а от этого зависит результат.

4. Ездить в заграничные командировки. Если кандидатов на поездку много — выиграет тот, кто с английским "на ты". Владея языками, можно и самому искать тему для рабочей поездки.

Ищем драмы и новости

Александра Семененко, методист школы American English Center, советует искать преподавателя-носителя, чтобы подтянуть язык для работы.

"Хорошо смотреть знакомые уже фильмы и сериалы с английскими субтитрами, — говорит Александра. — Лучше комедийные (они простые) или драмы (актеры медленно говорят). В иных много специфической лексики".

Хороший вариант — адаптированные под учащихся с базовыми диалогами фильмы (Extra English, New Headway) или 5-минутные видео на YouTube на специальных каналах.

Попутно думаем о деловой переписке:

"Следите, чтобы материалы на ресурсе с шаблонами писем были свежими. Учебники за 3—5 лет устаревают, — говорит Александра. — Неплохо бы показать письмо англоязычному: может, грамматика будет и "гуд", а в жизни так уже не пишут".

Не пытайтесь выучить язык "про запас", если он пока не нужен.

"Без постоянной практики уровень не поддержать, — говорит педагог. — А заново учить — это еще полгода".

Но можно читать! Желательно — новостные сайты.