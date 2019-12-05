В Украине сменили министерство, отвечающее за сферу трудоустройства

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу функций занятости и трудовых отношений от Министерства социальной политики Министерству развития экономики. При этом ранее министр экономики Тимофей Милованов уже анонсировал изменение трудового законодательства.

"За" законопроект № 2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины щодо формирование государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции" проголосовали 264 депутата.

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В пояснительной записке к документу говорится, что необходимость передачи функций возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать под подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.

"Таким образом, Министерство социальной политики имеет возможность полноценно сосредоточиться на своих основных задачах, определенных программой деятельности правительства, которую парламент поддержал еще 4 октября 2019 года", – объяснила пресс-служба Кабмина.

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Напомним, ранее эксперты выразили сайту "Сегодня" мнение, что рынок труда в Украине пора перестроить. Специалисты напомнили о законодательном советском наследии, которое мешает трудоустройству.

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