Милованов рассказал, какие изменения ждут трудовое законодательство

Министр намерен сделать так, чтобы трудовой договор был только в письменной форме

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

В то время как Кабинет министров готовится отменить бумажные трудовые книжки министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предлагает ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде и разрешить работать дистанционно и по гибкому графику. Об этом министр сказал во время брифинга о реформировании сферы занятости населения.

"Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной форме, мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, что что-то пообещали, а потом не дали", – сказал он.

Министр отметил, что предлагается также разрешить дистанционную работу и гибкий график работы, и ввести требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

"Мы предлагаем в законе четко прописать признаки, что является трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов... Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, также права бороться за свои права. Будет усиление возможности забастовок", – сказал он.

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Также Милованов добавил, что трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.

Кроме того Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает законодательно увеличить максимально срок пребывания в отпуске за свой счет с 15 до 30 дней в год и не сокращать максимальное количество дней на больничном.

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"Сейчас максимальный срок отпуска за свой счет – 15 дней, мы предлагаем 30 дней. На самом деле мы предлагаем людям идти в отпуск за свой счет, когда они этого хотят", – сказал Милованов

Ранее Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об отмене у бумажных трудовых книжек статуса документа строгой отчетности. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Как сообщалось, опрошенные сайтом "Сегодня" представители кадровых служб считают, что процесс отмены трудовых книжек должен включать стадию эксперимента или тестирования.

Кроме того, ранее HR-специалисты назвали риски для работников в случае отмены обязательного ведения трудовых книжек. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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