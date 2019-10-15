В Украину заходит американский сервис проката электросамокатов

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Все больше мировых брендов официально появляется в Украине. Не исключение и сервисы аренды. Так, популярный в Европе и США американский стартап – сервис по прокату электросамокатов Lime – заработает в нашей стране в 2020 году. Об этом сообщил собственник инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник на своей странице в Instagram.

"В следующем раунде они привлекут еще 500 млн долларов для расширения в Европе и я точно знаю, что этот сервис появится в Украине в следующем году", – сообщил Хомутынник.

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Фото: instagram.com/vitaliy_homutynnik

Компания Lime является мировым лидером совместной аренды электросамокатов. Сервис распространен и популярен в США и Европе.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователь устанавливает приложение Lime на смартфон. В приложении отображаются все доступные транспортные средства поблизости. Перед началом поездки клиент предоставляет данные об оплате, затем сканирует QR-код на транспортном средстве и начинает поездку.

Видео: instagram.com/vitaliy_homutynnik

Чтобы завершить поездку, скутер нужно припарковать, а в приложении активировать функцию "завершение поездки". Стоимость поездки сразу же снимается с карты пользователя. Сервис требует от каждого пользователя сфотографировать припаркованное транспортное средство, чтобы проверить, было ли оно припарковано правильно.

Напомним, за последние пару лет электрические скутеры превратились из забавного, развлекательного и нишевого гаджета в популярный вид транспорта, который заполонил улицы США. Неожиданный успех компаний, занимающихся прокатом электросамокатов, в лице Bird и Lime, сделали эти устройства одним из крупнейших технологических увлечений прошлого года. При этом эксперты предупреждают, что электросамокаты являются опасным видом транспорта.

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