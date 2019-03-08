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"Война" со стереотипами: украинские мужчины достигают успеха в "женских" профессиях

Сегодня, 15:41

В Украине постепенно привыкают, что в сфере красоты могут работать не только дамы

"Война" со стереотипами: украинские мужчины достигают успеха в "женских" профессиях Бизнес В Украине постепенно привыкают, что в сфере красоты могут работать не только дамы

Кто-то уделяет женщинам внимание только 8 Марта, а кто-то – превратил это в профессию. Флористы, парикмахеры, стилисты, визажисты, мастера маникюра достигают успехов в так называемых "женских" профессиях. Более того, мужчины в сфере красоты становятся все более востребованными.

Мастер ногтевой эстетики Вячеслав Корниенко уже больше 10 лет работает в сфере красоты. Говорит, что еще в детстве понял, чем хочет заниматься.

"Моей первой "жертвой" была мама. Со временем я становился все более уверенным, понимал, что мне это нравится", – рассказывает о своем опыте Вячеслав.

Он – один из немногих мужчин, которые работают в сфере ногтевого сервиса. Место работы он нашел случайно, и решил рискнуть.

"Это определенная изюминка. То, что было изначально дикостью для многих... Сейчас к этому все привыкли", – говорит Вячеслав.

Почти все его клиенты – постоянные. Уверяет, что с ними складываются дружеские отношения. Например, Татьяна уже больше трех лет делает маникюр именно у Вячеслава. 

"Слава, во‑первых, лучший в своей индустрии. У него много чемпионских титулов и званий. А во‑вторых, это уже личный контакт", – говорит Татьяна.

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А вот флорист-преподаватель Александр Иваненко может сделать незабываемый сюрприз любой девушке. Его профессия для мужчин в Украине – пока что диковинка. Сам Александр говорит, что знает только трех коллег мужского пола. А собственный путь в профессию он начал с детского увлечения. 

"Я вырос в частном доме. Соответственно, там были цветы, которые бабушка выращивала просто для собственного удовольствия. И была "зеленая комната" деда – там росли пальмы, кедры...", – рассказывает Александр.

Оба – и Вячеслав, и Александр – гордятся своими профессиями. Они не только занимаются любимым делом, но и учат этому других. 

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о том, как девушкам в Украине удается достигать успехов на "неженских" работах

При это  вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признал, что в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% от среднемесячной зарплаты мужчин.

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Тег работа, женщины, мужчины, профессии, гендерное равенство, профессия

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