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Всеми доступными методами: в "Слуге народа" рассказали о борьбе с контрабандой

18 октября, 23:09

По словам нардепа, необходимо бороться со схемами, а не снижать ставки

Советница главы РГА попалась на взятке в 650 тысяч гривен

Советница главы РГА попалась на взятке в 650 тысяч гривен / Фото: Facebook

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Бороться с контрабандой необходимо всеми доступными методами.

Об этом заявила народный депутат от "Слуга народа", соавтор законов о кассовых аппаратах Роксолана Пидласа в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале Украина.

"Снижение таможенных ставок не приведет к детенизации экономики. Почему? Потому, что они (предприниматели – ред.) могут вообще ничего не платить. У них уже есть схема, как ввозить контрабанду. Нам необходимо бороться со схемами, а не снижать ставки. Нам необходимо разорвать этот странный консенсус в обществе, что в нашей стране можно вообще не платить налоги", – отметила она.

По словам нардепа, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским законы о е-чеках и кешбэкенаправлены именно на то, чтобы люди платили налоги независимо от того – мылый это бизнес или крупный.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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контрабанда кассовые аппараты чеки закон налоговая реформа РРО слуга народа

Источник: Сегодня

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