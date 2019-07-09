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Вторые в мире: Украина вырастила небывалый урожай голубики

9 июля, 08:12

Ягода выводит радиацию, а также полезна людям с сахарным диабетом


Украина вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики. В прошлом году предприниматели заложили под эту ягоду около тысячи гектаров, и сейчас ожидают урожая. А тем временем голубика уже дешевеет.

Владелец ягодной фермы Ярослав Мовчун уже дегустирует ягоды на своей плантации. Кусты обильно усыпаны голубикой, но поспела она еще не до конца.

"Буквально несколько дней – и можно уже собирать" – говорит Мовчун.

Когда-то он с отцом занимался автомобильным бизнесом. А потом резко изменил на бизнес урожайный. Говорит: с растениями еще сложнее, чем с двигателями, но о выборе не жалеет.

"Я так подсчитал, что в прошлом сезоне съел килограммов 20 голубики. Она входит в категорию "суперфуд", особо полезных ягод, наряду с малиной" – говорит Мовчун.

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Голубика содержит много витаминов С и А, полезные минералы, которые легко усваиваются, и пектины, которые выводят радиоактивные металлы, подтверждает диетолог Людмила Гончарова.

"В голубике очень мало сахара. Поэтому она полезна людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но надо понимать, что стоит есть не более 200 граммов в день", – говорит врач-диетолог Людмила Гончарова.

Именно 200 граммов в день, через несколько часов после основной еды, прекрасно влияют на организм и легко усваиваются. Противопоказаний почти нет.

А выращивать голубику не сложно. В то же время нужно четко соблюдать технологии посадки, удобрения и сбора голубичных кустов. Лучше всего их высаживать на солнце. Но при этом кусты нужно в достаточной мере поливать - от этого зависит размер ягоды. Самый оптимальный режим полива – пять раз в день.

Первые урожаи кусты дают на третий-четвертый год, поэтому тем, кто хочет заняться выращиванием голубики, нужно потерпеть. А вот продавать ягоду можно выгодно – год назад самая низкая цена на украинскую голубику составила 100 грн/кг, она была зафиксирована 25 июля.

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Тег бизнес, урожай, ягоды, цены на продукты, голубика

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