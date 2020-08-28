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Запрет въезд иностранцев в Украину: для бизнеса сделали исключение

28 августа, 13:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В МИД объяснили, кого продолжат пускать в страну

Иностранные бизнес-делегации смогут посещать Украину, несмотря на запрет въезда в страну иностранцам, который действует с полуночи 28 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

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Как объяснил глава МИД, для бизнес-делегаций будут сделаны исключения, чтобы снизить негативное влияние карантинных ограничений на украинскую экономику.

"Мы разработаем все для того, чтобы минимизировать негативное влияние введенных ограничений на украинскую экономику. Например, если вы являетесь владельцем предприятия в Украине, или работаете на нем, и вам нужно, чтобы приехали иностранные специалисты и запустили какое-то оборудование, купленное вами за рубежом, то такие технические специалисты могут въехать в Украину. Если вы бизнесмен, который хочет наладить торговлю с Украиной или сделать инвестиции в Украину, то мы поможем такому бизнесмену въехать в Украину", – сказал Кулеба.

Он также поручил всем украинским посольствам за рубежом оказывать максимальное содействие визитам бизнес-делегаций в Украину.

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Кроме того, Кулеба напомнил, что нынешний запрет на въезд иностранцев не является тотальным.

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"В отличие от того полного запрета, который был введен в начале пандемии, на этот раз правительство подошло к вопросу максимально гибко и предоставило очень широкий список исключений, которые позволяют гражданам приезжать в Украину. Главные критерии, которыми мы пользовались, определяя этот список – это необходимость поддержания межличностных контактов между членами семей, между близкими и поддержка контактов", – сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 1 ноября.

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