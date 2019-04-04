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Жена миллиардера Джеффа Безоса после развода уступила ему 75% акций Amazon

Сегодня, 21:20

Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в прошлом году возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Фото: AFP
Жена миллиардера Джеффа Безоса после развода уступила ему 75% акций Amazon //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cd6/7bd/5c5cd67bd6b9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cd6/7bd/5c5cd67bd6b9e.jpg Бизнес Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в прошлом году возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Маккензи Безос завершила процесс развода с богатейшим человеком в мире Джеффом Безосом, уступив ему 75% акций компании Amazon ("Амазон"), а также доли в газете "Вашингтон пост" и компании Blue Origin ("Блю ориджин"). Об этом говорится в сообщении для прессы, размещенном в четверг в "Твиттере" Маккензи.

"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех", — написала она. "Счастлива отдать все мои доли в „Вашингтон пост" и Blue Origin, а также 75% акций Amazon", — указала женщина.

По данным агентства деловых новостей Блумберг, Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в прошлом году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала "Форбс". Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла 1 трлн долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin ("Блю ориджин"). Безосы владеют роскошной недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью 12,9 млн долларов в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Ранее глава Amazon Джефф Безос обвинил известный таблоид в шантаже из-за интимных фото. По словам предпринимателя, он распорядился провести частное расследование.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ритейлер. У пары четверо детей.

49-летняя Лорен Санчес, снимавшаяся в таких фильмах, как "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Послезавтра" (The Day After Tomorrow, 2004), "Мы купили зоопарк" (We Bought a Zoo, 2011), более известна в США в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance. Ресурс Ти-эм-зи утверждал, что обе супружеские пары тесно общались около 10 лет, а Патрик и Маккензи знали о взаимной симпатии Джеффа и Лорен.

Ранее мы писали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

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Тег Amazon, Безос, Джефф Безос

Вы сейчас просматриваете новость " Жена миллиардера Джеффа Безоса после развода уступила ему 75% акций Amazon". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

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