ДТЭК открыл быструю автозарядную станцию STRUM на смарт-улице в Киеве

Станция уже доступна в приложении STRUM Charging для смартфонов

Фото: dtek.com

В Киеве заработала одиннадцатая скоростная зарядная станция STRUM. Она установлена на улице Салютной, 2а в рамках жилого квартала Файна Таун, созданного KAN Development. Станция уже доступна в приложении STRUM Charging для смартфонов.

Кроме станции быстрой подзарядки электромобилей, смарт-улица включает в себя:

умные светофоры, которые предотвращают образование автомобильных заторов;

современные системы освещения наземных переходов;

равномерное LED-освещение улицы;

лавочки с USB-портами для зарядки мобильных устройств;

отдельную полосу для велосипедистов;

тактильные элементы для людей с проблемами зрения;

видеонаблюдение, интегрированное в программу "Безопасный город";

стационарную систему мониторинга качества воздуха.

"Здесь учтено все необходимое для динамичной жизни современного человека. Особое внимание застройщик уделил инновационному наполнению жилого квартала и STRUM стал логичным продолжением этой идеи", – рассказал Игорь Ковалев, руководитель сети зарядных станций STRUM.

"Мы верим, что время смарт-технологий наступило и их следует воплощать ради повышения комфорта и безопасности жителей. На примере смарт-улицы в рамках Файна Таун мы хотим вовлечь других застройщиков и город в создание современной инфраструктуры", – прокомментировал Глеб Мурованский, генеральный директор KAN Development.

На период строительства жилого комплекса будет доступна мощность станции STRUM в 50 кВт. То есть при одновременной зарядке двух автомобилей скорость обоих портов будет снижена. В данной локации, для наиболее быстрой зарядки, рекомендуется подключать электрокары по очереди.

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С 2018 года ДТЭК инвестировал 30 млн грн. в сеть из 23 станций STRUM. Из них 11 станций расположены в Киеве, по одной в Одессе и Львове, а остальные находятся на трассах в направлении Одессы, Львова и Полтавы в 7 областях: Киевской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Полтавской.

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