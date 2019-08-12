ДТЭК открыл быструю автозарядную станцию STRUM на смарт-улице в Киеве

В Киеве заработала одиннадцатая скоростная зарядная станция STRUM. Она установлена на улице Салютной, 2а в рамках жилого квартала Файна Таун, созданного KAN Development. Станция уже доступна в приложении STRUM Charging для смартфонов.
Кроме станции быстрой подзарядки электромобилей, смарт-улица включает в себя:
- умные светофоры, которые предотвращают образование автомобильных заторов;
- современные системы освещения наземных переходов;
- равномерное LED-освещение улицы;
- лавочки с USB-портами для зарядки мобильных устройств;
- отдельную полосу для велосипедистов;
- тактильные элементы для людей с проблемами зрения;
- видеонаблюдение, интегрированное в программу "Безопасный город";
- стационарную систему мониторинга качества воздуха.
"Здесь учтено все необходимое для динамичной жизни современного человека. Особое внимание застройщик уделил инновационному наполнению жилого квартала и STRUM стал логичным продолжением этой идеи", – рассказал Игорь Ковалев, руководитель сети зарядных станций STRUM.
"Мы верим, что время смарт-технологий наступило и их следует воплощать ради повышения комфорта и безопасности жителей. На примере смарт-улицы в рамках Файна Таун мы хотим вовлечь других застройщиков и город в создание современной инфраструктуры", – прокомментировал Глеб Мурованский, генеральный директор KAN Development.
На период строительства жилого комплекса будет доступна мощность станции STRUM в 50 кВт. То есть при одновременной зарядке двух автомобилей скорость обоих портов будет снижена. В данной локации, для наиболее быстрой зарядки, рекомендуется подключать электрокары по очереди.
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С 2018 года ДТЭК инвестировал 30 млн грн. в сеть из 23 станций STRUM. Из них 11 станций расположены в Киеве, по одной в Одессе и Львове, а остальные находятся на трассах в направлении Одессы, Львова и Полтавы в 7 областях: Киевской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Полтавской.
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