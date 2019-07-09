На пути к Кубку мира среди стартапов: в Киеве определили финалистов хакатонов

На этом этапе победу отпраздновали три украинские команды

Фото: Startup Kyiv.

Выходные в Киеве были посвящены новым идеям: в Academy DTEK состоялся SDG Hackathon, где искали новые решения для лучшего будущего планеты. Украинские студенты, выпускники вузов и их 11 стартапов предложили свои идеи для достижения Целей устойчивого развития ООН.

Менторами для стартапов стали председатель Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, программный аналитик Программы развития ООН в Украине Мария Гуцман, главный эколог ДТЭК Ирина Вербицкая, руководитель Startup Kyiv Алевтина Пабст и другие.

На этом этапе победу в хакатоне отпраздновали три украинские команды, в частности:

· Re-Leaf, которые предложили изготавливать бумагу из опавших листьев;

· SPEAKI, которые инциировали онлайн-платформу для разговорного клуба;

· CIVIC SPACE и их экосистема диджитал-демократии.

Кроме того, особою номинацию – Best Agtech Startup – получила команда Biologer, которая предложила идею по уменьшению потерь урожая в теплицах путем текущего контроля микроклимата.

Далее, по условиям проекта, в течение одного месяца команды-победители будут проходить "дошлифовка" своих идей вместе с менторами. Затем международное жюри выберет единственного победителя, который представит Украину на фактически Кубке мира среди стартапов University Startup World Cup 2019 в Копенгагене в конце октября.

"Главная цель SDG Hackathon – собрать в одном пространстве стартапы, представителей бизнеса, NGO's, законодателей, и за 42 часа, руководствуясь атмосферой доверия и желанием помочь друг другу, увидеть, как быстро мы можем строить новые стартапы и внедрять инновации, все вместе, ради экономического развития Украина", – отметила Алевтина Пабст, основатель Startup Kyiv, инициатор SDG Hackathon.

Организатором мероприятия SDG Hackathon в Киеве выступил Startup Kyiv. Партнером – энергетическая компания ДТЭК.

"Ежегодно наша компания инвестирует в устойчивое развитие около 3,5 млрд грн. Мы развиваем зеленую энергетику, модернизируем мощности, способствуем электромобилизации, развитию циркулярной экономики. Поддержка таких мероприятий – еще один шаг для достижения поставленных ООН целей. Уверены, что взаимодействие социально ответственного бизнеса и стартапов способно приводить к появлению прорывных идей, которые будут способствовать лучшему будущему нашей планеты", – отметила Ирина Вербицкая.

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