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Подготовка к зиме: на складах ТЭС ДТЭК уже миллион тонн угля

11 октября, 14:11

На складах ТЭС ДТЭК накопили 1 млн тонн угля. Топливо станет надежной опорой энергосистемы Украины в осенне-зимний период

/ Фото: AFP

ДТЭК продолжает готовиться к отопительному сезону. На 11 октября на складах теплоэлектростанций компании накопили 1 млн тонн угля.

Это в два раза больше, чем было на начало осени.

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"Залог стабильной работы энергосистемы Украины – достаточное количество топлива на складах тепловой генерации. Сейчас у нас в запасе 844 тысячи тонн газового угля и 155 тысяч тонн антрацита. Этого топлива хватит, как минимум, на полтора месяца отопительного периода, – рассказал Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго. – Мы продолжаем наращивать запасы на складах, чтобы зимой Украина была со светом и теплом".

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С начала года шахтеры ДТЭК добыли 17 млн ​​тонн угля. Также компания законтрактовала 388 тыс. Тонн угля из Южной Америки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук пообещал своевременное начало отопительного сезона в Украине.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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уголь отопительный сезон ДТЭК

Источник: Сегодня

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