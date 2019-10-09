Премьер обещает, что отопительный сезон начнется вовремя

Кроме того, государство займется вопросом выплатит задолженностей по зарплате перед шахтерами

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Отопительный сезон начнется вовремя, и везде, заявил премьер Алексей Гончарук во время брифинга. Отдельные проблемы, по его словам, есть, но устранять их будут быстро.

А вот шахтерам государство, наконец, выплатит задолженность плату. Где возьмут деньги? И какими будут тарифы на тепло в этом отопительном сезоне? Выясняли корреспонденты "Сегодня".

Третий день шахтеры Луганской области бастуют. Горняки государственных шахт не получают зарплату более трех месяцев. Государство им задолжало 1 млрд. 250 млн. гривен.

"Мы сейчас находимся в Червонограде, здесь тоже есть задолженность по заработной плате. Например, "Лисичанскуголь" имеет 136 млн. задолженности, "Первомайскуголь" – 125 млн.", – сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Премьер успокаивает: с шахтерами вскоре рассчитаются. На следующей неделе чиновники подадут в парламент изменения в госбюджет, где предусмотрят выплаты. Впрочем, замечает: государство не может из года в год дотировать нерентабельные рудники.

"У нас убыточные шахты, в каждой из которых надо разбираться. Но там есть люди, которые рассчитывают на то, что с ними рассчитаются. И рассчитывают справедливо, поэтому государство не может просто так их оставить", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Через неделю в Украине стартует отопительный сезон. Подготовку к нему почти завершили. Проблемные города есть. К примеру, Смела ежегодно страдает от проблем с теплоснабжением. Однако подобные проблемы обещают решать быстро.

"Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и безалаберность отдельных чиновников. Поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Украинцев успокаивает: сейчас предпосылок для повышения тарифов на отопление нет.

"Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, и все для этого делаем, но не все от нас зависит. Решение об этом принимает не только правительство", – говорит Алексей Гончарук.

Между тем в "Киевтеплоэнерго", компании, поставляющей тепло в квартиры жителей столицы, заявили: действующие тарифы – не рыночные, и уже начали обсуждать вопрос о их повышении. Для населения, в частности, планируют увеличить тариф с 2020 года почти на 30%. Но цены в платежках киевлян вырастут лишь в случае, если их одобрит НКРЭКУ. Пока же плата за квартплату для киевлян и украинцев в целом остается едва ли не самой дешевой в Европе. Цены на электричество – низкие. Стоимость киловатт не растет с 2016 года.

Напомним, украинцы по-прежнему могут оформить субсидии или льготы на оплату услуг ЖКХ. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменилось с 1 октября и кто получит субсидии. Подробнее об изменениях узнавайте из видео:

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