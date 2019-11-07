Подготовка к зиме: шахтеры ДТЭК добыли более 18 млн тонн угля

До конца года горняки планируют добыть еще порядка 4,5 млн тонн угля

Фото: ДТЭК

18 с половиной млн тонн угля добыли шахтеры ДТЭК Энерго с начала года. Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

"Украинский уголь – приоритет для Украины и для ДТЭК. Ведь собственное топливо является гарантом энергетической безопасности государства, - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – На данный момент на складах наших теплоэлектростанций накопили больше одного миллиона тонн угля. Этого топлива достаточно для стабильной работы предприятий на протяжении самых холодных месяцев отопительного периода. ДТЭК и в дальнейшем будет прикладывать максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала – без отключений света и тепла".

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До конца года горняки ДТЭК планируют добыть еще порядка 4,5 млн тонн угля.

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Кроме того, в этом году компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля газовой марки из Колумбии. Украинского на полноценную работу ТЭС не хватило бы из-за плановых ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС. Потому тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось и для этого понадобилось больше угля.

Напомним, ранее глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило установить справедливую цену на уголь и государственные шахты получили дополнительные средства, что помогло им выжить.

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