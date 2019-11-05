"Роттердам+" помог выжить государственным шахтам – эксперт

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Введение формулы "Роттердам+" позволило установить справедливую цену на уголь и государственные шахты получили дополнительные средства, что помогло им выжить. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко.

Эксперт напомнил, что до введения формулы "Роттердам+" цены на уголь устанавливались в ручном режиме и были занижены. Соответственно, цены на электроэнергию также определялись субъективно, что давало возможность крупным потребителям тока получать льготную цену. Угольный сектор работал в условиях ценовой дискриминации, а для выживания государственных шахт нужно было увеличивать дотации из бюджета.

"До этой формулы у нас учитывалась заниженная цена на уголь. Соответственно уменьшались тарифы на электроэнергию. Это было выгодно потребителям, особенно тем, которые потребляют большой объем электроэнергии. Но одновременно, если у нас цена занижалась на уголь, то для государственных шахт надо было увеличивать дотацию, чтобы они просто не умерли", – сказал Котко в эфире "112 Украина".

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Он подчеркнул, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах очень высока, и в случае низких цен на уголь государство вынуждено увеличивать дотации из бюджета.

"Если возьмем, например, сегодняшний день. "Роттердам+". Сейчас цены на мировых рынках пошли вниз, примерно 1650 гривен. 2500 гривен у нас для государственных шахт. И 4500 у них себестоимость. Значит, сегодня разница между 4500 и 2500 – это то, что дотируется из бюджета. Представьте себе, когда было не 2500, а раньше занижалась цена, она была и 1000, и т.д. то есть, росли дотации. А дотации за чей счет растут? Это бюджет. А бюджет – это чьи деньги? Это наши деньги", – пояснил Котко.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд гривен. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отмечал, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручное регулирование цен на уголь и электроэнергию.

Как сообщалось, дело "Роттердам+" могут закрыть. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры не собрали доказательств того, что формула – "коррупционная". В этом уверены адвокаты. И уже подали в суд соответствующее ходатайство. Более того, энергетические эксперты уверяют: более двух лет следователи искали то, чего не существует.

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