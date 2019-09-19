Предприятия SСM за первое полугодие уплатили 30 млрд гривен налогов

Это сумма составляет четыре годовых бюджета Львова, или шесть – Мариуполя

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Бизнесы SСM только за первое полугодие уплатили в бюджеты разных уровней более 30 млрд. грн. налогов. Эта сумма равняется четырем годовым бюджетам Львова или шести – Мариуполя.

Больше всего денег в бюджеты разных уровней дали производители электроэнергии и металлопроката – ДТЭК и Метинвест. Еще 20 млрд. грн. SСM инвестировала в модернизацию предприятий. В частности, переоборудованы энергоблоки теплоэлектростанций с дефицитного антрацитового угля на газовый.

Топливо марки "Г" для украинских ТЭС в основном добывают украинские шахтеры. А еще компании строили новые ветряные и солнечные электростанции. Также более 5 млрд. грн. SСM направила на социальные программы – улучшение условий проживания в регионах, где расположены предприятия компании.

"Мы из года в год последовательно инвестируем не только в модернизацию существующих мощностей, но и в создание новых, и мы делаем особый акцент на экологической модернизации. Потому что мы верим в эту страну, мы верим в экономический рост, мы верим в то, что и капитализация страны, и наших предприятий будет расти и, собственно говоря, наши инвестиции – это подтверждение нашей веры действием. Потому что любые слова стоят мало, а действия стоят много. Мы привыкли, что мы не просто говорим. Мы – делаем, и вот эти инвестиции и есть тот самый шаг, тот самый вклад в будущее нашей страны", – директор по связям с общественностью и коммуникациям SСM Наталья Емченко.

Ранее сообщалось, что ДТЭК вошла в "ТОП-10" лучших работодателей среди предприятий тяжелой промышленности и энергетики.

Также мы писали, что Метинвест на 10% повышает зарплаты сотрудникам.

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