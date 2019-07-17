STRUM расширяет границы для электромобилистов

В Украине на более чем 13 тысяч электромобилей приходится около 1 тысячи публичных зарядных станций (не считая домашних зарядных устройств)

Фото: Данил Павлов

Развитие рынка электромобилей в Украине повлекло спрос на инфраструктуру – зарядные станции. Если проанализировать мировую практику, то именно энергетические компании являются драйверами развития рынка машин на электротяге. ДТЭК одним из первых в Украине начал использовать электромобили в работе, а с прошлого года развивает собственную сеть зарядных станций STRUM. Первые 10 станций были установлены в Киеве в 2018 году, а с 1 июля 2019 года появились так же на Одесской и Львовской трассе. На очереди – Полтава. Зарядить машину на станциях STRUM можно в несколько раз быстрее, чем на обычной зарядной станции, всего за 20-40 минут. А добраться из Киева до Одессы или Львова на элетромобиле уже можно с парой коротких остановок на кофе. О стратегии компании на этом рынке рассказал руководитель проекта STRUM Игорь Ковалев.

- Количество электромобилей в Украине растет. Хватает ли зарядных станций для всех?

- В Украине на более чем 13 тысяч электромобилей приходится около 1 тысячи публичных зарядных станций (не считая домашних зарядных устройств). Это позволяет заряжать более 2 тысяч автомобилей одновременно. Но важно отметить, что большинство зарядных станций в Украине – медленные, зарядка там измеряется часами. Кроме того, они распределены по стране неравномерно, в основном – в крупных городах.

Самые критичные точки – это трассы и здесь нужен отдельный подход. Медленную зарядку там не поставишь, люди не готовы проводить на заправках несколько часов и тогда поездка может занять сутки. В тоже время создание инфраструктуры быстрой зарядки достаточно недешевое и требует наличия свободной мощности. Однако это путь, по которому идет STRUM. Мы начали процесс, который поможет победить стереотип об электромобиле, как о городском автомобиле. Если вы сможете сесть в машину и потратить по дороге не более получаса на зарядку батарей, это станет решающим фактором в выборе авто.

- Сколько уже зарядных станций в сети STRUM?

- На сегодняшний день автомобилистам доступны 19 наших скоростных заправок мощностью 50 кВт: 10 в Киеве, 4 на Одесской трассе и 5 на Львовской трассе. В этом году ДТЭК планирует увеличить количество зарядок до 23 штук, инвестировав в них 30 млн грн. Основная цель – соединить города-миллионники: Киев, Одессу, Львов и Днепр через Полтаву. Расстояние между станциями на Одесской и Львовской трассах в пределах 100-150 км. В направлении Полтавы открыть станции мы планируем к началу августа. Наши станции являются самыми быстрыми в Украине и позволяют зарядить среднестатистический электромобиль до 80% за 20-40 минут. Все установленные ДТЭК автозарядки можно увидеть через приложение для смартфонов STRUM Charging.

- Вы строите скоростные зарядки. Почему другие этого не делают?

- К сожалению, далеко не многие готовы инвестировать около 1,2 млн грн. в каждую зарядную станцию. Наши вложения в пилотную часть в прошлом году составили более 15 млн грн., в нынешнем – как минимум удвоятся. Необходимость больших инвестиций тормозит развитие этого направления в Украине.

Наши зарядные станции – это одно из наиболее технологичных современных решений. Производитель – международный машиностроительный гигант АВВ. Мощность в 50 кВт позволяет заряжать электромобили постоянным током за 20-40 минут, в зависимости от технических характеристик батарей. Три зарядных порта разных типов позволяют подключить к станции практически любой электромобиль.

- Чего не хватает для популяризации электромобилей в Украине?

Главные сдерживающие факторы – это высокая стоимость, малое количество скоростных зарядок, сложности при установке домашних станций в многоэтажках.

С продлением льгот на отмену НДС и акциза до конца 2022 года Украина уже сделала весомый шаг на пути к электромобилизации, поэтому условия выполнены. Здесь, скорее, вопрос времени, общей экономической ситуации, активностей со стороны игроков рынка зарядной инфраструктуры и автомобильных гигантов.

На днях Верховная Рада приняла законопроект о закреплении паркомест для зарядки за электромобилями и введение спецномеров зеленого цвета для электромобилей.

Более дорогими мерами могут стать налоговые льготы импорта электрозарядного оборудования и удешевление эксплуатации электромобилей для юридических лиц.

Кроме того, мы считаем, что важно с осторожностью регулировать этот еще хрупкий для Украины бизнес. Основная задача сейчас – не препятствовать развитию зарядной инфраструктуры. Это естественно эволюционирующий свободный бизнес с высоким уровнем конкуренции. А евростандарты описывают как требования к безопасности, так и стандарты процесса зарядки электромобилей.

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