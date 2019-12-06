В "Метинвесте" прокомментировали принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

Фото: metinvestholding.com

3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1210 об изменениях в Налоговый кодекс Украины. Группа "Метинвест" официально прокомментировала решение парламентариев.

"Группа "Метинвест" является украинской компанией, которая своевременно и в полной мере платит все налоги в своей стране, заработные платы на ее предприятиях являются самыми высокими в отрасли. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране, Метинвест выступает за прозрачный подход в отношениях между государством и бизнесом. Поэтому Группа полностью поддерживает любые инициативы по противодействию уклонению от уплаты налогов Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). В то же время Группа категорически против отдельных пунктов законопроекта, существенно расширяющих полномочия Государственной налоговой службы и ужесточающих требования к налогоплательщикам. Мы твердо убеждены, что эти шаги не приведут к улучшению инвестиционной привлекательности и росту ВВП нашей страны", – говорится в сообщении.

"Особое внимание мы хотим обратить на пункты законопроекта, которые касаются добычи железной руды. Мы считаем недопустимым облагать предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) дополнительными налогами в период глубокого кризиса в отрасли. Напротив, мы рассчитываем на поддержку государства, которая должна помочь отрасли преодолеть кризис без увольнений людей и остановок предприятий. Однако принятый в первом чтении законопроект ставит под вопрос не только работу горнодобывающих предприятий Кривого Рога, но и будущее украинского ГМК в целом. Замечания, которые бизнес предоставлял в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике, были полностью проигнорированы", – сообщили в Группе "Метинвест".

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Отмечается, что практика взимания ресурсных платежей с продукции более высокого передела вместо добытого из недр сырья не применяется ни в одной стране мира, и Группа считает ее абсурдной.

"Мы уверены, что налогообложение должно стимулировать повышение объемов выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью, а не наоборот", – говорится в сообщении.

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Группа Метинвест также требует учитывать мнение крупного бизнеса, который осуществляет многомиллиардные инвестиции в Украину и наполняет государственный и местные бюджеты.

"Принимая законопроекты, наносящие откровенный вред бизнес-среде, государство нивелирует все остальные усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата в стране. Внезапные и существенные изменения в Налоговый кодекс никогда не будут способствовать привлечению новых инвестиций, а, напротив, вызовут отток уже имеющихся. Украине нужны простые и понятные правила ведения бизнеса, которые не будут отпугивать инвесторов. Власть обязана понимать лежащую на ней ответственность и последствия от принятия подобных законопроектов, которые будут необратимы для экономики страны и ее граждан. Поэтому Группа рассчитывает на немедленную реакцию со стороны народных депутатов – членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Мы призываем комитет в ближайшее время провести рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон и независимых экспертов для внесения обоснованных изменений в принятый в первом чтении законопроект №1210", – говорится в заявлении Группы.

Напомним, ранее металлурги уже предупреждали о катастрофических последствиях налогового законопроекта:

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