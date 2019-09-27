Металлурги предупреждают о катастрофических последствиях налогового законопроекта

Его принятие может привести к снижению экспорта и сокращению рабочих мест на предприятиях

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Депутаты взялись вносить изменения в Налоговый кодекс, которые вызвали переполох среди промышленников. Многие говорят о том, что в законопроекте существуют двойные стандарты.

Фискальную нагрузку на ряд крупных предприятий хотят значительно увеличить. А это может привести к катастрофическим последствиям для экономики, отмечают металлурги. Говорят: законопроект одних душит, а другим открывает новые пути для обогащения.

В ситуации разбирались журналисты "Сегодня".

На рассмотрение парламента готовят изменения в Налоговый кодекс, которые в пять раз увеличивают нагрузку на крупных промышленников. Их принятие может больно ударить по экономике Украины и кошелькам граждан, отмечают металлурги. Объясняют: согласно законопроекту N1210, налоги на добычу руды хотят увеличить так, что ее экспорт станет неконкурентоспособным. А ведь именно от продажи этого сырья Украина получает огромные поступления. И если отрасль окажется на грани выживания и начнет сокращать рабочие места, отчисления в бюджет уменьшатся, а гривня мгновенно рухнет. И вместо дополнительных налогов в бюджет можем, наоборот, увидеть катастрофические потери.

"Мы потеряем два миллиарда долларов только на железорудном сырье. На металлопродукции мы тоже потеряем. Весь горно-металлургический комплекс составляет 30% всей валютной выручки. Это значит, что будет колоссальный удар по стабильности нашей валюты. Более того, это будет иметь мультипликационный эффект по всей экономике — будет возиться меньше грузов. Смежники потеряют работу, уменьшатся инвестиции", – заявляет президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

В новом законопроекте металлурги усмотрели и двойные стандарты. Говорят: если для большинства игроков рынка налоги повышают, то об отдельных предприятиях странным образом забыли. И они, наоборот, будут обогащаться.

"Мы не видимых какого то справедливого подхода. Например, рентная плата для марганцевой руды остается на том же уровне. Невольно возникает подозрение, что этот законопроект был инициирован, чтобы защитить интересы одного единственного бизнесмена — Игоря Коломойского, которому принадлежат предприятия по добыче марганцевой руды и ферросплавные заводы, которые перерабатывают эту руду", – говорит председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Такие изменения в законодательство инициировали в парламентском Комитете по вопросам финансов, налогов и таможенной политики. И через двусмысленность предложенных норм промышленники опасаются, что там есть откровенное лоббирование интересов на общегосударственном уровне.

"Речь идет не просто о рядовых народных депутатах, а о руководителях профильного комитета. Многие из них очень тесно были связаны с Игорем Коломойским. К сожалению, приходится констатировать, что эта связь, наверное, не совсем прервана на сегодня. И те изменения, которые мы видим в законопроекте N1210, они почему-то стороной обходят одного единственного бизнесмена", – подчеркивает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Можно начать с главы комитета господина Гетьманцева, юридическая фирма которого осуществляла юридическое сопровождение деятельности предприятий господина Коломойского в судах. Можно добавить господина Дубинского, который немало работал на канале господина Коломойского. Туда же можно добавить господина Палицу, который является многолетним достаточно близким деловым партнером господина Коломойского", – говорит политолог Валентин Гладких.

Тарас Березовец говорит — все эти люди связанны через бизнес или карьеру.

"Госпожа Василевская-Смаглюк имеет, согласно сообщениям СМИ, 0,1% канала "1+1" и является бизнес-партнером Коломойского", – говорит политолог Тарас Березовец.

Вынести законопроект на рассмотрение в первом чтении планируют на следующей неделе.

В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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