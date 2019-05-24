10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ

За 25 лет наша страна получила от Международного валютного фонда 35 млрд долларов

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В среду, 22 мая, украинское информпространство, безо всякого преувеличения, потряс сенсационный слух: МВФ сворачивает свою деятельность в нашей стране. И хотя уже днем в Кабмине опровергли заявление о прекращении работы МВФ в Украине, этот фейк стоил парочки седых волос всем, кто внимательно следит за экономической ситуацией в отечестве. Теперь ситуация окончательно прояснилась – в МВФ заявили, что миссия продолжает работу в Киеве, но предметные переговоры о транше откладываются. Переговоры будут вестись, когда Украина обзаведется новыми составами Верховной Рады и правительствам.

О том, как складывалось сотрудничество Украины с МВФ, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда госимущества, Украина стала 167-м членом Международного валютного фонда в 1992 году. Всего за более 25 лет сотрудничества украинское правительство заключило 10 кредитных соглашений с МВФ.

Но по-настоящему история взаимоотношений МВФ и Украины началась в 1994-1995 годах, когда Украина получила 498,7 млн СПЗ (763,1 млн долларов США) в рамках программы "Механизм финансирования системных преобразований", которая была направлена на поддержку постсоветских стран.

СПЗ – специальные права заимствования, от английского Special Drawing Rights, сокращенно SDR. Это условные "деньги" МВФ, в которых происходят все расчеты и в которых, собственно, и выдаются кредиты. СПЗ не является ни валютой, ни долговым обязательством, однако помимо МВФ ими пользуются 14 официальных организаций.

При этом Украина приняла и выполнила большинство рекомендаций Фонда касательно ужесточения финансовой политики. Результаты стали видны почти сразу, но их не было достаточно для нормализации экономической ситуации.

В период с 1995 по 1998 годы в рамках трех годовых программ stand-by Украина получила 1,3 млрд СПЗ (1,9 млрд долларов). Главной целью этих кредитов было укрепление курса гривни и сокращение дефицита бюджета. Однако третья программа была приостановлена в марте 1998 года из-за того, что правительство Украины не выполнило требования МВФ в отношении показателя дефицита бюджета и максимальных темпов роста денежной базы. Тогда Украина потеряла 54% от оговоренной суммы кредита.

В том же 1998 году Украина становится участницей новой, "Расширенной программы финансирования" (EFF), которая предусматривала получение кредитов на 2,6 млрд долларов. Но снова получает не весь оговоренный объtм кредитования, а только часть – 1,19 млрд СПЗ (1,59 млрд долларов). Трехлетний пакет реформ, которые обеспечивали бы выполнение требований МВФ, был принят правительством, но не был выполнен до конца. А еще ревизоры МВФ обнаружили недостоверность в отчетах НБУ о состоянии золотовалютных резервов в 1996-1998 годах. Но несмотря на то, что и в этот раз выплаты были приостановлены, в 2001 году Украина добилась целей, поставленных МВФ. Рост ВВП достиг 9,1%, инфляция вышла на уровень 6,1%, а золотовалютных резервов стало хватать хотя бы на восемь недель импорта (сейчас – на 12).

До 2008 года Украина обходилась без кредитов МВФ. Этому есть два объяснения. Более оптимистическое: президент Виктор Ющенко выдвинул лозунг "В будущее – без долгов", и отказался от макрофинансовой помощи. Другую точку зрения озвучил сайту "Сегодня" экономический эксперт Игорь Гарбарук, анализируя валютные долги страны за 23 года: сотрудничество Украины и МВФ затухало в те годы, когда мировая экономика активно развивалась и цена на сырье росла — по счастливому стечению обстоятельств, они пришлись на президентскую каденцию Ющенко.

Но уже в 2008 году мировой экономический кризис нанес болезненный удар по и без того нестабильному хозяйству страны. Правительство подало заявку, и в ноябре 2008 года совет директоров утвердил предоставление траншей, общая сумма который составляла 802% процента от всей квоты Украины в МВФ. По новой программе stand-by Украина должна была получить 16,5 млрд долларов.

Первый транш был немедленно отправлен на пополнение золотовалютных фондов, часть второго и третий – пополнили бюджет Украины. Однако он так и остался дефицитным на 2009 год. Это противоречило кредитным требованиям, и выплаты опять были прерваны.

В июле 2010 года МВФ задействовал Украину в новой программе, тем самым отменив все договоренности по предыдущей. Новая программа предполагала получение 15,1 млрд долларов на 2,5 года. На этот раз правительство получило два транша: 1,89 и 1,5 млрд долларов. Большая часть средств опять была перечислена напрямую на поддержку госбюджета. И вновь программа была прервана из-за невыполнения кредитных условий.

Обратите внимание: за всю историю взаимоотношений с МВФ, которая ведется с 1992 года, ни одна кредитная программа не завершилась полным выполнением Украиной взятых на себя обязательств.

После Революции достоинства МВФ согласился на включение Украины в очередную программу. Несмотря на то, что правительство было новое, ему пришлось согласиться со старыми условиями кредитования: оздоровление банковской системы, газовые реформы, уменьшение расходов бюджета. Конечно, к ним прибавились настоятельные советы по исправлению ситуации с коррупцией и улучшению бизнес-климата. Также обсуждалась земельная реформа, отмена моратория на продажу земли, повышение "коммуналки" и пенсионного возраста.

7 мая 2014 года МВФ перечислил Украине 3 млрд долларов. 4 сентября состоялся второй транш – 1,3 млрд долларов. Однако еще летом стало ясно, что и на этот раз справиться со всеми реформами не получится из-за масштабного экономического кризиса, который значительно усугубила российская агрессия на востоке страны. Макроэкономические показатели кредитных условий были откорректированы, и уже 11 марта 2015 года, по запросу правительства, МВФ заменил программу stand-by на новую программу расширенного финансирования EFF.

За четыре года Украина должна была получить 17,5 млрд долларов. Первый транш состоялся в том же месяце и составлял 5 млрд долларов. Второй транш, в размере 1,7 млрд долларов, с небольшой задержкой, но все же состоялся 4 августа. После этого МВФ взял паузу. Следующая выплата состоялась только в сентябре 2016 года и составлял 1 млрд долларов. В апреле 2017 года МВФ перевел ту же сумму. Стоит отметить, что впервые за все время сотрудничества с МВФ Украина дошла до четвертого транша.

В целом по состоянию на июль 2017 года валютные долги Украины составили 35,2 млрд долларов. А вот вернулось обратно за все годы сотрудничества Украины с МВФ чуть больше 18 млрд. При этом процентов наша страна заплатила 2 млрд 785 млн долларов.

Полностью всю информацию о предоставленных займах можно найти на официальном сайте МВФ.

В августе 2017 года Украина должна была начать отдавать долги по последней программе МВФ. Так и случилось – 4 августа были возвращены 450 миллионов долларов по программе 2014 года.

По данным Министерства финансов Украины, обнародованным в апреле 2018 года, прогнозные платежи Украины по погашению и обслуживанию государственного долга составляли 327,73 млрд грн, или около 12,5 млрд долларов. Из них внешние выплаты составляли 43,66 млрд грн – проценты и 55,41 млрд – возврат кредитов (в сумме – около 3,8 млрд долларов).

21 мая 2019 года уходящий в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал сумму, которую Украина заплатила по госдолгу. По его словам, Украина с начала 2019 года выплатила уже 2,7 млрд долларов госдолга.

"Кто-то это ощутил? Нет! Ситуация контролируемая. Ежемесячно мы должны выплачивать долги – это серьезные вызовы", – заявил Гройсман.

Но несмотря на оптимизм экс-премьера, ВВС Украина отмечает, что наибольшая текущая проблема Украины – пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.

Напомним, что Всемирный банк призвал президента Владимира Зеленского сохранить "критически важное" сотрудничество с МВФ . Об этом 23 мая заявила на пресс-конференции директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По ее словам, программа МВФ является "отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране". Она также добавила, что продолжение сотрудничества с ключевым кредитором Украины позволит открыть доступ к инвестициям в страну.

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